На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в Минском районе. Участникам был предложен 21 лот. Два из них были сняты с аукциона до начала торгов. На 4 участка было подано по одному заявлению, еще на 4 – заявок не поступило. По остальным лотам прошли торги.

Больше всего заявлений – 13 – было подано на лот № 1. Участок № 1 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета находится рядом с крупным биологическим заказником «Глебовка». Земельный надел насчитывает 14 соток, оснащен электричеством и газом. Лот был выставлен на торги за 39.000 рублей, продан с молотка – за 179.204 рубля, или 70.775 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.





Хатежинский сельсовет предложил участникам аукциона 5 участков, 2 из них – в д. Старое Село на ул. Центральной. Оба земельных надела насчитывают по 12 соток, не имеют коммуникаций и расположены на берегу реки Птич. Участки были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене, которая составила 27.000 рублей. Участок № 1 ушел с молотка за 80.000 рублей, или 31.595 долларов США. Участок № 2 – за 83.000 рублей, или 32.780 долларов США. На каждый лот поступило по 4 заявки.





По самой высокой начальной цене – за 50.000 рублей - был предложен на аукцион участок в аг. Хатежино. За него боролись 5 человек. Площадь земельного надела составляет 16,5 сотки, коммуникации к нему не подведены. Лот продан с молотка за 89.300 рублей, или 35.268 долларов США.





Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота Адрес участка Площадь участка, соток Кол-во уч-ов Инженерная инфраструктура * Нач. цена участка, руб. Цена продажи участка, руб. Цена продажи участка, $ 1 Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Брестская, участок № 1 14,1 13 электричество, газ 39.000 179.204 70.775 2 Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 4 (снят с аукциона) 14,0 - электричество, газ 12.000 - - 3 Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 5 (снят с аукциона) 14,0 - электричество, газ 12.000 - - 4 Лошанский с/с, д. Шимково 15,0 1 электричество 8.700 9.135 3.607 5 г.п. Мачулищи, участок № 7/20 14,9 - электричество, газ 30.000 - - 6 г.п. Мачулищи, участок № 8/20 15,0 1 электричество, газ 30.000 31.500 12.440 7 г.п. Мачулищи, участок № 9/20 15,0 1 электричество, газ 30.000 31.500 12.440 8 Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Радужная, участок № 1 13,8 1 электричество, газ, водопровод 30.000 31.500 12.440 9 Новодворский с/с, д. Мацевичи, ул. Монетная, участок № 2 14,8 4 электричество, газ 20.000 44.500 17575 10 Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 40 9,4 2 - 14.500 23.352 9.222 11 Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 42 11,8 4 - 19.700 38.390 15.162 12 Петришковский с/с, д. Анусино, участок № 5 11,5 2 электричество, газ, водопровод 20.000 53.500 21.129 13 Петришковский с/с, д. Кисели, участок № 3 13,0 - электричество, водопровод 10.000 - - 14 Петришковский с/с, д. Шубники, участок № 11 7,2 3 электричество, газ, водопровод 17.500 19.250 7.602 15 Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Заречная, участок № 25 14,2 7 - 25.000 78.461 30.987 16 Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 5 15,0 9 - 16.000 69.300 27.369 17 Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 1 12,0 4 - 27.000 80.000 31.595 18 Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 2 12,0 4 - 27.000 83.000 32.780 19 Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 134 16,5 5 - 50.000 89.300 35.268 20 Шершунский с/с, д. Рогово 12,8 - - (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0120 га) 5.900 - - 21 Шершунский с/с, д. Чировичи 15,0 - - 4.900 - -