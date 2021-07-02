На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в Минском районе. Участникам был предложен 21 лот. Два из них были сняты с аукциона до начала торгов. На 4 участка было подано по одному заявлению, еще на 4 – заявок не поступило. По остальным лотам прошли торги.
Больше всего заявлений – 13 – было подано на лот № 1. Участок № 1 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета находится рядом с крупным биологическим заказником «Глебовка». Земельный надел насчитывает 14 соток, оснащен электричеством и газом. Лот был выставлен на торги за 39.000 рублей, продан с молотка – за 179.204 рубля, или 70.775 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Хатежинский сельсовет предложил участникам аукциона 5 участков, 2 из них – в д. Старое Село на ул. Центральной. Оба земельных надела насчитывают по 12 соток, не имеют коммуникаций и расположены на берегу реки Птич. Участки были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене, которая составила 27.000 рублей. Участок № 1 ушел с молотка за 80.000 рублей, или 31.595 долларов США. Участок № 2 – за 83.000 рублей, или 32.780 долларов США. На каждый лот поступило по 4 заявки.
По самой высокой начальной цене – за 50.000 рублей - был предложен на аукцион участок в аг. Хатежино. За него боролись 5 человек. Площадь земельного надела составляет 16,5 сотки, коммуникации к нему не подведены. Лот продан с молотка за 89.300 рублей, или 35.268 долларов США.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес участка
Площадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Брестская, участок № 1
14,1
13
электричество, газ
39.000
179.204
70.775
2
Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 4 (снят с аукциона)
14,0
-
электричество, газ
12.000
-
-
3
Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 5 (снят с аукциона)
14,0
-
электричество, газ
12.000
-
-
4
Лошанский с/с, д. Шимково
15,0
1
электричество
8.700
9.135
3.607
5
г.п. Мачулищи, участок № 7/20
14,9
-
электричество, газ
30.000
-
-
6
г.п. Мачулищи, участок № 8/20
15,0
1
электричество, газ
30.000
31.500
12.440
7
г.п. Мачулищи, участок № 9/20
15,0
1
электричество, газ
30.000
31.500
12.440
8
Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Радужная, участок № 1
13,8
1
электричество, газ, водопровод
30.000
31.500
12.440
9
Новодворский с/с, д. Мацевичи, ул. Монетная, участок № 2
14,8
4
электричество, газ
20.000
44.500
17575
10
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 40
9,4
2
-
14.500
23.352
9.222
11
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 42
11,8
4
-
19.700
38.390
15.162
12
Петришковский с/с, д. Анусино, участок № 5
11,5
2
электричество, газ, водопровод
20.000
53.500
21.129
13
Петришковский с/с, д. Кисели, участок № 3
13,0
-
электричество, водопровод
10.000
-
-
14
Петришковский с/с, д. Шубники, участок № 11
7,2
3
электричество, газ, водопровод
17.500
19.250
7.602
15
Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Заречная, участок № 25
14,2
7
-
25.000
78.461
30.987
16
Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 5
15,0
9
-
16.000
69.300
27.369
17
Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 1
12,0
4
-
27.000
80.000
31.595
18
Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 2
12,0
4
-
27.000
83.000
32.780
19
Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 134
16,5
5
-
50.000
89.300
35.268
20
Шершунский с/с, д. Рогово
12,8
-
- (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0120 га)
5.900
-
-
21
Шершунский с/с, д. Чировичи
15,0
-
-
4.900
-
-
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичском районе состоится 19 июля. Заявки на участие в торгах принимаются по 13 июля включительно.