﻿ На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона. 21.by
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На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

02.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в Минском районе. Участникам был предложен 21 лот. Два из них были сняты с аукциона до начала торгов. На 4 участка было подано по одному заявлению, еще на 4 – заявок не поступило. По остальным лотам прошли торги.

На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

Больше всего заявлений – 13 – было подано на лот № 1. Участок № 1 в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета находится рядом с крупным биологическим заказником «Глебовка». Земельный надел насчитывает 14 соток, оснащен электричеством и газом. Лот был выставлен на торги за 39.000 рублей, продан с молотка – за 179.204   рубля, или 70.775 долларов США по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

Хатежинский сельсовет предложил участникам аукциона 5 участков, 2 из них – в д. Старое Село на ул. Центральной. Оба земельных надела насчитывают по 12 соток, не имеют коммуникаций и расположены на берегу реки Птич. Участки были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене, которая составила 27.000 рублей. Участок № 1 ушел с молотка за 80.000 рублей, или 31.595 долларов США. Участок № 2 – за 83.000 рублей, или 32.780 долларов США. На каждый лот поступило по 4 заявки.


На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

По самой высокой начальной цене – за 50.000 рублей - был предложен на аукцион участок в аг.  Хатежино. За него боролись 5 человек. Площадь земельного надела составляет 16,5 сотки, коммуникации к нему не подведены. Лот продан с молотка за 89.300 рублей, или 35.268 долларов США.


На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Брестская, участок № 1

14,1

13

электричество, газ

39.000

179.204

70.775

2

Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 4 (снят с аукциона)

14,0

-

электричество, газ

12.000

-

-

3

Крупицкий с/с, д. Дубинки, участок № 5 (снят с аукциона)

14,0

-

электричество, газ

12.000

-

-

4

Лошанский с/с, д. Шимково

15,0

1

электричество

8.700

9.135

3.607

5

г.п. Мачулищи, участок № 7/20

14,9

-

электричество, газ

30.000

-

-

6

г.п. Мачулищи, участок № 8/20

15,0

1

электричество, газ

30.000

31.500

12.440

7

г.п. Мачулищи, участок № 9/20

15,0

1

электричество, газ

30.000

31.500

12.440

8

Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Радужная, участок № 1

13,8

1

электричество, газ, водопровод

30.000

31.500

12.440

9

Новодворский с/с, д. Мацевичи, ул. Монетная, участок № 2

14,8

4

электричество, газ

20.000

44.500

17575

10

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 40

9,4

2

-

14.500

23.352

9.222

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 42

11,8

4

-

19.700

38.390

15.162

12

Петришковский с/с, д. Анусино, участок № 5

11,5

2

электричество, газ, водопровод

20.000

53.500

21.129

13

Петришковский с/с, д. Кисели, участок № 3

13,0

-

электричество, водопровод

10.000

-

-

14

Петришковский с/с, д. Шубники, участок № 11

7,2

3

электричество, газ, водопровод

17.500

19.250

7.602

15

Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Заречная, участок № 25

14,2

7

-

25.000

78.461

30.987

16

Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 5

15,0

9

-

16.000

69.300

27.369

17

Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 1

12,0

4

-

27.000

80.000

31.595

18

Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, участок № 2

12,0

4

-

27.000

83.000

32.780

19

Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 134

16,5

5

-

50.000

89.300

35.268

20

Шершунский с/с, д. Рогово

12,8

-

- (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0120 га)

5.900

-

-

21

Шершунский с/с, д. Чировичи

15,0

-

-

4.900

-

-

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичском районе состоится 19 июля. Заявки на участие в торгах принимаются по 13 июля включительно.

 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в Минском районе. Участникам был...
 
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