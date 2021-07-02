﻿ Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда

02.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Национальный банк опубликовал очередной статистический бюллетень, где приводятся данные в том числе о кредитовании жилья. Посмотрели на основные показатели.

Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда

За январь-май 2021 года банки всех форм собственности выдали кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 578,1 миллиона рублей. Это на 308,9 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика выдачи кредитов также замедлилась. Если в прошлом году в месяц выдавали на кредитование недвижимости в среднем по 160-180 миллионов рублей, то в этом по 110-120 миллионов.

Однако, несмотря на замедление темпов выдачи кредитов на строительство и приобретения жилья, задолженность по ним продолжает расти и достигла очередного рекорда. Первого июня 2021 задолженность достигла планки в 10,6451 млрд рублей. За год задолженность выросла на 1,2145 млрд рублей.

Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк опубликовал очередной статистический бюллетень, где приводятся данные в том числе о кредитовании жилья. Посмотрели на основные показатели.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Тракторы BELARUS представили на международной выставке "Агроволга-2021" в Казани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by