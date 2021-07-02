Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда

За январь-май 2021 года банки всех форм собственности выдали кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 578,1 миллиона рублей. Это на 308,9 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика выдачи кредитов также замедлилась. Если в прошлом году в месяц выдавали на кредитование недвижимости в среднем по 160-180 миллионов рублей, то в этом по 110-120 миллионов.

Однако, несмотря на замедление темпов выдачи кредитов на строительство и приобретения жилья, задолженность по ним продолжает расти и достигла очередного рекорда. Первого июня 2021 задолженность достигла планки в 10,6451 млрд рублей. За год задолженность выросла на 1,2145 млрд рублей.