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МАРТ: магазины должны соблюдать требования к формату указания стоимости товаров и скидок на ценниках

02.07.2021 15:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазины должны соблюдать требования к формату указания стоимости товаров и скидок на ценниках. Об этом заявила начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"С 2 апреля текущего года вступила в силу новая редакция правил продажи товаров. Она предусматривает определенные требования к формату цены. В частности, размер шрифта, которым указывается информация о цене пищевых продуктов за 1 кг и 1 л, должен быть не меньше половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара. Данные требования распространяются на магазины, павильоны, автомагазины, интернет-магазины и касаются товаров, масса которых более 50 г или же объем больше 50 мл. Если данные требования не соблюдаются, продавец нарушает правила продажи товаров", - сказала Ирина Шпак.

Представитель МАРТ также отметила, что существуют требования и к указанию информации о цене товара со скидкой и самого размера скидки в том случае, если она предоставляется не всем покупателям, а при выполнении определенных условий.

"Таким образом, по нашему мнению, требования к указанию информации о стоимости товаров и скидках на ценниках регламентированы в достаточной степени. Полагаем, что сегодня нет необходимости в дальнейшей формализации местоположения второй цены товара либо цены за 1 л и 1 кг или установления каких-то требований к самим ценникам. Наша позиция заключается в том, что в условиях рыночной конкуренции субъекты торговли в первую очередь должны самостоятельно принимать какие-то меры для привлечения покупателей, формирования положительного имиджа своей торговой сети либо интернет-магазина", - подчеркнула Ирина Шпак.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Существуют требования и к указанию информации о цене товара со скидкой и самого размера скидки в том случае, если она предоставляется не всем покупателям, а при...
 
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