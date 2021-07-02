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Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с 4 белорусских предприятий

02.07.2021 15:59 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе телефонного разговора договорились об отмене ограничений на поставки в Россию продукции 4 белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Ограничения снимаются с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также Новолукомльского филиала ОАО "Молоко".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничения снимаются с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также...
 
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