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Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с 4 белорусских предприятий
02.07.2021 15:59 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе телефонного разговора договорились об отмене ограничений на поставки в Россию продукции 4 белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Ограничения снимаются с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также Новолукомльского филиала ОАО "Молоко".-0-
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Ограничения снимаются с 2 июля с поставок всех видов продукции Рогачевского молочноконсервного комбината, агрокомбинатов "Заря" и "Дзержинский", а также...
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