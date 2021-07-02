﻿ В Соколе начинают строить девятиэтажный дом на 2 подъезда. Стоимость «квадрата» − от $ 720. 21.by
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В Соколе начинают строить девятиэтажный дом на 2 подъезда. Стоимость «квадрата» − от $ 720

02.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В прошлом году мы писали, что жилoй райoн Сокол станет oдной из площадок для перспективного строительства. Сегодня в газете «Звязда» появилась проектная декларация на жилой дом №8 в квартале № 5 микрорайона Сокол. Возводить панельную девятиэтажку по заказу УКС «Запад» начнут в сентябре этого года. Квартиры в ней предлагаются нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В Соколе начинают строить девятиэтажный дом на 2 подъезда. Стоимость «квадрата» − от $ 720

В жилом доме (№8 по Генплану) будет 2 подъезда, 9 этажей и 71 квартира. Построен он будет в конструкциях серии ОКПМ.

Среди квартир будут 33 «двушки», 36 «трешек» и всего 2 «однушки».  

Проектом предусмотрена внутренняя отделка помещений и установка сантехнического оборудования. Стены будут оклеены обоями, на пол положат линолеум и керамическую плитку (в санузлах), потолки покрасят акриловой краской.

В каждой квартире также будет установлено охранно-переговорное устройство, поквартирный учет холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла, стальные панельные радиаторы, автономные пожарные извещатели.

Строить дом начнут в сентябре, завершить строительство планируется в апреле 2022 года.

В Соколе начинают строить девятиэтажный дом на 2 подъезда. Стоимость «квадрата» − от $ 720

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 71 квартира:

- 2 однокомнатные квартиры общей площадью 43,72 «квадрата»;

- 33 двухкомнатные квартиры общей площадью от 67,01 до 67,33 «квадратов»;

- 36 трехкомнатных квартир общей площадью от 96,82 до 97,83 «квадратов».

Стоимость «квадрата» для нормативной площади – 1795 белорусских рублей. Стоимость «квадрата» для сверхнормативной площади – 1960 белорусских рублей.

Нормативная площадь в Минске составляет 15 квадратных метров (для многодетных семей − 20 «квадратов») на дольщика, а также на каждое лицо, состоящее на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий совместно с дольщиком (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры – 30 «квадратов»).

Условия оплаты – по справкам, ежемесячно предоставляемым застройщиком.

В Соколе начинают строить девятиэтажный дом на 2 подъезда. Стоимость «квадрата» − от $ 720

Документы для заключения договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься в ходе личного приема и в порядке живой очереди с 8 июля в офисе УКС «Запад». С собой нужно иметь паспорт, направление администрации района, предприятия, организации города Минска на долевое строительство и справку о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Напомним, что новый жилой квартал в Соколе появится на территории, ограниченной улицами Ромашкина, Гризодубовой, школой и зеленой зоной.

Здесь на 10 га намечено построить 9 домов в индустриальном исполнении. Часть будет возводить «МАПИД», часть − Минский домостроительный комбинат. Здания планируются в 9−10 этажей по 2 или 3 подъезда. Всего здесь будет около 850 квартир. Сейчас эта плoщадка свободна.

По соседству с кварталом есть школа и два детских сада, поэтому в новом квартале дополнительная социальная инфраструктура не предполагается. Рядом в перспективе собираются обустроить зеленую зону.

Архитекторы максимально освободят дворовые пространства от транспортного движения. Парковки будут лишь снаружи застройки. Также для хранения авто хoтят построить три открытых двухэтажных паркинга. Эти сооружения отделят жилую зону от проезжей части.

Предварительно намечено, что освоение территории пойдет в три этапа: сначала проложат новые окаймляющие улицы и магистральные сети, потом возведут два паркинга и пять домов, затем оставшиеся многоэтажки и еще одну многоуровневую стоянку.

Новый квартал будет рассчитан примерно на 2300 жителей. Квартиры планируются отдать нуждающимся.

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Теги: Минск
 
 
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В прошлом году мы писали, что жилoй райoн Сокол станет oдной из площадок для перспективного строительства. Сегодня в газете «Звязда» появилась проектная...
 
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