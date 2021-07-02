МАРТ рассказал о новых требованиях к рекламе в Беларуси

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик рассказала о новых требованиях к рекламе в Беларуси во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Использование в рекламе образов людей

"Одно из основных изменений состоит в том, что из закона исключаются требования об изготовлении рекламы отечественных товаров, работ, услуг и наружной рекламы только с привлечением организаций и граждан Беларуси. Также исключаются требования об использовании в такой рекламе только образов белорусских граждан. Это означает, что можно будет использовать любые образы, а также привлекать к изготовлению рекламы не только отечественные организации, но и иностранные. При этом важно понимать: у белорусских граждан нужно получить согласие на использование их образов в рекламе. Если используете образы иностранных граждан, в том числе известных личностей, необходимо соблюдать авторские права", - сказала Инна Гаврильчик.

Табачные и нетабачные изделия

Вводится также запрет на рекламу нетабачных никотиносодержащих изделий и жидкости для электронных систем курения. "Но есть исключения: можно будет рекламировать эти товары на сайтах производителей и импортеров в национальном сегменте сети Интернет. Во всех иных местах, в том числе в торговых объектах, реклама этой продукции будет запрещена", - добавила представитель МАРТ.

Изменения коснутся и рекламы табачных изделий. "Думаю, все знают, что она запрещена полностью, вместе с тем с 8 июля будет допускаться ее размещение на сайтах производителей, заказчиков такой продукции и их импортеров в национальном сегменте сети Интернет. При этом законом будет четко определено, какую информацию на таких сайтах можно размещать. В частности, это наименование производителя, вид, наименование и потребительские свойства табачных изделий и изображение потребительской упаковки. В иных местах, как было и ранее, реклама табачных изделий полностью запрещена", - отметила Инна Гаврильчик.

Алкоголь

Изменения предусмотрены для рекламных мероприятий, которые могут проводиться в объектах общественного питания. "Допускается проведение рекламных мероприятий в маркетинговых целях, направленных на продвижение алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков. При этом допустимо бесплатное распространение пива и слабоалкогольных напитков в объеме до 5 л включительно одному лицу в качестве призов либо подарков. Это означает, что, например, может быть сделана скидка на второй бокал пива и так далее, но еще раз повторюсь, что такие мероприятия разрешается проводить только в объектах общественного питания. И это не означает, что их можно проводить в торговых объектах. Здесь важно понимать эту разницу", - обратила внимание специалист.

Наружная реклама

Новации коснутся сроков и порядка выполнения административной процедуры по выдаче, продлению действий и переоформлению разрешения на размещение средства наружной рекламы. Предусматривается принцип одного окна, а также право рекламораспространителя на размещение средства наружной рекламы без проектной документации. "То есть при подаче документов на получение разрешения на размещение рекламной конструкции проектную документацию предъявлять не нужно. А если ее будут требовать, то такое требование будет незаконным", - пояснила представитель МАРТ.

Реклама на телевидении

По словам Инны Гаврильчик, будет допускаться показ рекламы в детских художественных фильмах, иных детских и образовательных передачах в начале, конце и через каждые полчаса передачи при длительности рекламных пауз не более 1 минуты. Содержание такой рекламы должно соответствовать особенностям детской и подростковой аудитории.

Кроме того, вводится запрет рекламы на иностранных телеканалах, транслируемых на территории Беларуси в системе кабельного телевидения, то есть с 8 июля реклама с этих каналов должна будет исключаться. "При этом замещать эти паузы можно социальной рекламой. Операторам кабельного телевидения следует к 8 июля подготовиться - контент должен быть очищен от рекламы", - подчеркнула специалист.

Социальная реклама

Согласно нововведениям будет допускаться указание в социальной рекламе в сфере культуры, физической культуры, спорта, охраны здоровья, здорового образа жизни и социальной защиты населения наименований, имен спонсоров, а также организаций, оказавших содействие. "Можно будет указывать их товарные знаки, эмблемы и иную символику. При этом для такой информации увеличен размер площади рекламы, которую она может занимать: если ранее была 5%, теперь этот размер увеличен до 7%. На телевидении, радио этому должно отводиться не более 3 секунд", - сказала Инна Гаврильчик.

Изменения вступят в силу с 8 июля 2021 года.-0-