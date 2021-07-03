﻿ На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

03.07.2021 11:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Квартира площадью 33 м² выставлена на торги. Однушка находится в Минске по адресу Голубева, 11 и продается за 103.000 рублей. В базе мы нашли альтернативные варианты с ценной ниже и хорошим ремонтом. Спойлер: есть даже двушка.

На квартиру по адресу улица Голубева, 11 наложен арест следственными органами. Судя по фотографиям, ремонт скромный. Но за все про все просят 103.000 рублей - такая начальная цена лота.

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

В базе Realt есть несколько вариантов квартир не уступающих по стоимости и примерно такого же метража. Делимся находками.

Однокомнатная: 31 м² за 101.280 рублей

За 101.280 рублей продают квартиру по улице Тухачевского, 3. Рядом находится станция метро "Партизанская". 

В однокомнатной квартире сделан ремонт: потолки - натяжные, на полу лежит линолеум и ламинат, на стеклах - стеклопакеты. Жилая комната занимает 19 м², а кухня - 6 м².

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

Однокомнатная: 34,13 м² за 101.027 рублей

В дом 29 по улице Кошевого продается однушка с мебелью. Из объявления известно, что новым владельцам достанется и подвал. 

Дом 1966 года постройки, капитальный ремонт уже производился - трубы заменены, а сам жилой объект обшит термошубой. Жилая комната составляет 20,68 м², а кухня 6,25 м².

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

Однокомнатная: 34,8 м² за 101.027 рублей

В районе Курасовщина продается квартира по улице Брестская, 74. Она располагается на первом этаже и занимает 34,8м². В доме также был произведен капитальный ремонт. 

Примерно в километре от дома будут располагаться станции метро Неморшанский сад и Слуцкий гостинец. 

Квартиру отдают с мебелью. 

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

Двухкомнатная: 30,5 м² за 86.088 рублей

В Степянке в двухэтажном доме выставлена на продажу двухкомнатная квартира. Общая площадь составляет 30,5 м², жилые комнаты - 8,3 м² и 11,3 м².

В квартире установлены деревянные стеклопакеты, бойлер на подогрев воды и регулируемые радиаторы отопления. На полу -  ламинат.

По всей видимости, в квартире была произведена перепланировка. Об этом упоминается в объявлении.

- В квартире остается все, кроме телевизора. Также покупателю достанется большое подсобное помещение на улице, - пишет автор. 

Продают недвижимость за 86.088 рублей. 

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

Однокомнатная: 37,48 м² за 101.280 рублей 

Квартира находится на улице Холмогорская, 47/1 на втором этаже девятиэтажного дома. Площадь жилой комнаты составляет 16,57 м², кухня располагается на 7,14 м².

Автор объявления пишет, что окна выходят на южную сторону, поэтому там всегда светло и тепло. В прихожей встроенный шкаф для верхней одежды, который достанется покупателю вместе с кухней.

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

Однокомнатная: 28,4 м² за 101.280 рублей 

В 10 минутах ходьбы от станции метро "Грушевка" продается однушка по улице Волоха, 27.

В квартире сделан ремонт: поставлены стеклопакеты, ламинированные полы, встроена кухня и есть шкаф-купе.

За объект в 28,4 м² с жилой комнатой площадью 16,3 м² просят 101.280 рублей. 

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

Однокомнатная: 30,3 м² за 90.899 рублей 

Недалеко от станции метро "Московская" продается однокомнатная квартира без ремонта за 90.899 рублей.

Объект располагается на улице Кедышко, 23 в четырехэтажном доме 1960 года на первом этаже. Площадь жилой комнаты 16 м², кухня занимает 6 м².

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартира площадью 33 м² выставлена на торги. Однушка находится в Минске по адресу Голубева, 11 и продается за 103.000 рублей. В базе мы нашли альтернативные варианты с...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ рассказал о новых требованиях к рекламе в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by