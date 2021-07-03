На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?

В базе Realt есть несколько вариантов квартир не уступающих по стоимости и примерно такого же метража. Делимся находками.

Однокомнатная: 31 м² за 101.280 рублей

За 101.280 рублей продают квартиру по улице Тухачевского, 3. Рядом находится станция метро "Партизанская".

В однокомнатной квартире сделан ремонт: потолки - натяжные, на полу лежит линолеум и ламинат, на стеклах - стеклопакеты. Жилая комната занимает 19 м², а кухня - 6 м².