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На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
03.07.2021 11:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартира площадью 33 м² выставлена
В базе Realt есть несколько вариантов квартир не уступающих по стоимости и примерно такого же метража. Делимся находками.
Однокомнатная: 31 м² за 101.280 рублей
За 101.280 рублей
В однокомнатной квартире сделан ремонт: потолки - натяжные, на полу лежит линолеум и ламинат, на стеклах - стеклопакеты. Жилая комната занимает 19 м², а кухня - 6 м².
Однокомнатная: 34,13 м² за 101.027 рублей
В дом 29 по улице Кошевого
Дом 1966 года постройки, капитальный ремонт уже производился - трубы заменены, а сам жилой объект обшит термошубой. Жилая комната составляет 20,68 м², а кухня 6,25 м².
Однокомнатная: 34,8 м² за 101.027 рублей
В районе Курасовщина
Примерно в километре от дома будут располагаться станции метро Неморшанский сад и Слуцкий гостинец.
Квартиру отдают с мебелью.
Двухкомнатная: 30,5 м² за 86.088 рублей
В Степянке в двухэтажном доме
В квартире установлены деревянные стеклопакеты, бойлер на подогрев воды и регулируемые радиаторы отопления. На полу - ламинат.
По всей видимости, в квартире была произведена перепланировка. Об этом упоминается в объявлении.
- В квартире остается все, кроме телевизора. Также покупателю достанется большое подсобное помещение на улице, - пишет автор.
Продают недвижимость за 86.088 рублей.
Однокомнатная: 37,48 м² за 101.280 рублей
Квартира
Автор объявления пишет, что окна выходят на южную сторону, поэтому там всегда светло и тепло. В прихожей встроенный шкаф для верхней одежды, который достанется покупателю вместе с кухней.
Однокомнатная: 28,4 м² за 101.280 рублей
В 10 минутах ходьбы от станции метро "Грушевка"
В квартире сделан ремонт: поставлены стеклопакеты, ламинированные полы, встроена кухня и есть шкаф-купе.
За объект в 28,4 м² с жилой комнатой площадью 16,3 м² просят 101.280 рублей.
Однокомнатная: 30,3 м² за 90.899 рублей
Недалеко от станции метро "Московская"
Объект располагается на улице Кедышко, 23 в четырехэтажном доме 1960 года на первом этаже. Площадь жилой комнаты 16 м², кухня занимает 6 м².
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На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. Что продают за такую цену на Realt?
Квартира площадью 33 м² выставлена на торги. Однушка находится в Минске по адресу Голубева, 11 и продается за 103.000 рублей. В базе мы нашли альтернативные варианты с...
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