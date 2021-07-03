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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 июня — 4 июля 2021 года)

03.07.2021 14:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился только на 0.1% и составил 1241 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и по-прежнему равна 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 64 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квадратного метра без влияния первичного рынка за 7 дней не изменилась и так же составляет 1323 $.

Новый Realt

Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн. Подробности тут.

Строительство

В Соколе начинают строить девятиэтажный дом на 2 подъезда.

На территории бывшего хлебозавода в центре Минска появится арендный дом.

Деревню Тарасово под Минском планируют застроить многоэтажками.

Инвестдоговор о строительстве в Минске «Северного берега» подписан. Проект стоит 4 миллиарда евро и будет реализовываться до 2040 года.

Земля

На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона можно найти здесь.

Деньги

Кредитов на жилье белорусам выдают меньше, а долги достигли очередного рекорда. Однако банки продолжают восстанавливать кредитование жилья. Так БТА Банк возобновил кредиты на покупку "вторички".

Туризм и отдых

Музей средневековья и экологии, вкусный чай и пиво — всего за 15 рублей. Почитайте, почему вам стоит всей семьей поехать в агроусадьбу «Эколенд».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 июня — 4 июля 2021 года)

А здесь можно посмотреть крутой обзор недвижимости и развлечений на Минском море.

Инвестиции

Цены на недвижимость в Беларуси падают. В связи с экономическим и политическим кризисом динамика развития рынка недвижимости неоднозначна, что значительно повышает риски инвестиций в объекты недвижимости. Но есть альтернативный вариант: без покупки квартир, домов или коммерческих помещений. Разобраться в запасном варианте инвестиций нам помогло рейтинговое агентство BIK Ratings.

Регионы

В Микашевичах за 84 тысячи рублей продается общежитие.

Жильцы одного из домов в Гомеле заблокировали проход через свой двор.

В Бресте на жилом доме появились смайлы и иероглифы. Узнали, зачем они.

Спрос на «заброшки» на Витебщине увеличился в 2 раза.

Иностранный гражданин купил нежилое здание рядом с Брестской крепостью.

Побывали в брестском микрорайоне, где будут жить более 10 тысяч человек.

В Гомеле за 12 тысяч рублей продается «комната школьника».

В Крупках решают, что делать с аварийным пешеходным мостом.

Усадьбу Римского-Корсакова купил предприниматель из Новополоцка.

Под «Славянский базар» в Витебске сдают общежития и даже турбазы.

Гродненский горисполком предлагает 8 арендных квартир.

ТРЦ на месте кинотеатра в Светлогорске еще не возведен, но там уже «точно будет КFС» на фудкорте.

Дачи и частные дома

Посмотрите на уникальные дачи под Минском в СТ «Колос-сад».

Под Минском строят нестандартный коттедж из SIP панелей с "парящими" фасадами.

Коммерческая недвижимость

Старейшая минская «Баня № 1» открылась после реконструкции.

«БелВЭБ Капитал» через аукцион распродает свои крупные объекты в Минске.

Жилье и инфраструктура

На качественную и уютную жизнь влияет не только планировка и количество «квадратов». Важно, чтобы рядом с домом располагались детские садики и школы для ваших детей, тренажёрные залы и магазины для вас. Чтобы было где оставить свой автомобиль и прогуляться в жаркий день в парке. Без пробок добраться на машине к центру города или на автобусе доехать до офиса. И, конечно, чтобы это все не стоило миллионы. Мы решили посмотреть, какой из жилых комплексов в премиум и «комфорт +» сегментах наиболее комфортен для жизни по таким параметрам.

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. А вот что продают за такую цену на Realt.

Дизайн и ремонт

Рассказываем, как сделать в «трешке» ремонт за $ 35 тысяч и не сойти с ума.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 июня — 4 июля 2021 года)

В Минске на продажу выставили «однушку» с необычным дизайном.

В ЖК Vogue продается квартира с огромным окном из ванной в комнату.

Аренда

Топ-10 двухкомнатных квартир в аренду в Минске с хорошим ремонтом, от собственников и ценой от $340 до $450.

ЖКХ

С 1 июля в жировках появятся еще несколько дополнительных строчек.

В Беларуси могут дать штраф 870 рублей за то, что мусор был выброшен не в тот контейнер.

Офтоп

В Минске построили еще одно здание суда за 25 млн рублей. Там будут работать судьи двух районов.

Два года «домашней химии» дали минчанке за выселение из квартиры помощницы прокурора.

Исторические фонари могут появится на двух участках Минска, в том числе на площади Якуба Коласа.

В центре Минска появится памятник митрополиту Филарету. Открыт конкурс по созданию скульптуры.

В Минском районе собирают подписи за уборку свалки останков животных.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новые инструменты инвестиций в недвижимость, новый Realt и новая огромная стройка в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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