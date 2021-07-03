Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 июня — 4 июля 2021 года)

А здесь можно посмотреть крутой обзор недвижимости и развлечений на Минском море.

Инвестиции

Цены на недвижимость в Беларуси падают. В связи с экономическим и политическим кризисом динамика развития рынка недвижимости неоднозначна, что значительно повышает риски инвестиций в объекты недвижимости. Но есть альтернативный вариант: без покупки квартир, домов или коммерческих помещений. Разобраться в запасном варианте инвестиций нам помогло рейтинговое агентство BIK Ratings.

Регионы

В Микашевичах за 84 тысячи рублей продается общежитие .

Жильцы одного из домов в Гомеле заблокировали проход через свой двор .

В Бресте на жилом доме появились смайлы и иероглифы. Узнали , зачем они.

Спрос на «заброшки» на Витебщине увеличился в 2 раза .

Иностранный гражданин купил нежилое здание рядом с Брестской крепостью.

Побывали в брестском микрорайоне, где будут жить более 10 тысяч человек.

В Гомеле за 12 тысяч рублей продается «комната школьника» .

В Крупках решают , что делать с аварийным пешеходным мостом.

Усадьбу Римского-Корсакова купил предприниматель из Новополоцка.

Под «Славянский базар» в Витебске сдают общежития и даже турбазы .

Гродненский горисполком предлагает 8 арендных квартир .

ТРЦ на месте кинотеатра в Светлогорске еще не возведен , но там уже «точно будет КFС» на фудкорте.

Дачи и частные дома

Посмотрите на уникальные дачи под Минском в СТ «Колос-сад».

Под Минском строят нестандартный коттедж из SIP панелей с "парящими" фасадами.

Коммерческая недвижимость

Старейшая минская «Баня № 1» открылась после реконструкции .

«БелВЭБ Капитал» через аукцион распродает свои крупные объекты в Минске.

Жилье и инфраструктура

На качественную и уютную жизнь влияет не только планировка и количество «квадратов». Важно, чтобы рядом с домом располагались детские садики и школы для ваших детей, тренажёрные залы и магазины для вас. Чтобы было где оставить свой автомобиль и прогуляться в жаркий день в парке. Без пробок добраться на машине к центру города или на автобусе доехать до офиса. И, конечно, чтобы это все не стоило миллионы. Мы решили посмотреть , какой из жилых комплексов в премиум и «комфорт +» сегментах наиболее комфортен для жизни по таким параметрам.

На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. А вот что продают за такую цену на Realt.

Дизайн и ремонт