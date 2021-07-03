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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 июня — 4 июля 2021 года)
03.07.2021 14:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Новый Realt
Realt впервые за 15 лет обновил логотип и дизайн. Подробности
Строительство
В Соколе
На территории бывшего хлебозавода в центре Минска
Деревню Тарасово под Минском
Инвестдоговор о строительстве в Минске «Северного берега»
Земля
На участок в Колодищах подали 13 заявок, и он продан по самой высокой цене. Результаты аукциона можно найти
Деньги
Кредитов на жилье белорусам
Туризм и отдых
Музей средневековья и экологии, вкусный чай и пиво — всего за 15 рублей.
А
Инвестиции
Цены на недвижимость в Беларуси падают. В связи с экономическим и политическим кризисом динамика развития рынка недвижимости неоднозначна, что значительно повышает риски инвестиций в объекты недвижимости. Но есть альтернативный вариант: без покупки квартир, домов или коммерческих помещений.
Регионы
В Микашевичах за 84 тысячи рублей
Жильцы одного из домов в Гомеле
В Бресте на жилом доме появились смайлы и иероглифы.
Спрос на «заброшки» на Витебщине
Иностранный гражданин
В Гомеле за 12 тысяч рублей
В Крупках
Усадьбу Римского-Корсакова
Под «Славянский базар» в Витебске
Гродненский горисполком
ТРЦ на месте кинотеатра в Светлогорске
Дачи и частные дома
Под Минском
Коммерческая недвижимость
Старейшая минская «Баня № 1»
«БелВЭБ Капитал» через аукцион
Жилье и инфраструктура
На качественную и уютную жизнь влияет не только планировка и количество «квадратов». Важно, чтобы рядом с домом располагались детские садики и школы для ваших детей, тренажёрные залы и магазины для вас. Чтобы было где оставить свой автомобиль и прогуляться в жаркий день в парке. Без пробок добраться на машине к центру города или на автобусе доехать до офиса. И, конечно, чтобы это все не стоило миллионы. Мы
На аукцион выставили однокомнатную квартиру в Минске за 103.000 рублей. А
Дизайн и ремонт
В Минске
В ЖК Vogue
Аренда
ЖКХ
С 1 июля в жировках
В Беларуси
Офтоп
В Минске
Два года «домашней химии»
Исторические фонари
В центре Минска появится памятник митрополиту Филарету.
В Минском районе
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (28 июня — 4 июля 2021 года)
Новые инструменты инвестиций в недвижимость, новый Realt и новая огромная стройка в Минске. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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