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Ставка на развитие сельского хозяйства в независимой Беларуси, как показало время, это правильный путь. Наша страна не только полностью обеспечивает себя качественной продукцией, но и активно поставляет на экспорт. Наши ученые разрабатывают новые сорта, аграрии внедряют передовые технологии. Строятся современные молочно-товарные и льносушильные комплексы. Но ведь мало урожай вырастить, нужно еще уметь сохранить. И за всей огромной работой - люди.



Наш корреспондент Марина Романовская отправилась в одно из передовых хозяйств Беларуси "Горяны-Агро".



М. Романовская, корреспондент: Александр Григорьевич! Вы более 40 лет в сельском хозяйстве. За это время прошли путь от агронома до руководителя. Стереотип, когда говорили, что колхозы закапывают деньги в землю, давно сломан. Сегодня мы видим реальную отдачу от работы сектора АПК. Внедряются инновационные подходы. За счет чего, расскажите, сельское хозяйство достигает таких высоких результатов?



Александр Колтунов, директор филиала "Горяны-Агро" ОАО "Полоцкий КХП":

Многое изменилось, конечно. Сегодня на наши поля пришла новая техника, новые технологии. И результат, так скажем, не заставил себя долго ждать. На сегодняшний день, если возвратиться несколько десятков лет назад, то урожай на наших полях мы максимально получали 20, 23. Это уже был предел. В прошлом году мы получили 50 центнеров с гектара. И сегодня хлеба зреют прекрасные. Стараемся соблюсти полную технологическую цепочку в выращивании зерновых, рапса, других культур. Если из звена технологического процесса убрать хоть какой-то один отдельный элемент, он уже не даст результат. И прилежание, и отношение механизаторов, и системное внесение удобрений, химзащитные работы. Соблюдение всех этих принципов, всех технологических процессов позволяет нам получать такие урожаи.



М. Романовская, корреспондент: Работа агропромышленных объединений, созданных на севере страны, строится по принципу замкнутого цикла. "Горяны-Агро" - одно из звеньев холдинга. Какие дополнительные возможности благодаря аграрному эксперименту появились у производителей продукции?



Александр Колтунов, директор филиала "Горяны-Агро" ОАО "Полоцкий КХП":

Эта структура, которая создана в Витебской области, я считаю, что она правильная. И сегодня мы ощущаем это на себе. Мы смогли намного обновить наш машинно-тракторный парк. Используя эту технику, мы сократили период посева. Нет накладки между посевом, уборкой, заготовкой кормов. Сегодня, когда у нас на полях такая техника, мы убираем без потерь. Дает возможность сократить сроки уборки, период. И сократить потери. Все это ложится в килограммах, в тоннах на наших мехтоках и в закрома.



М. Романовская, корреспондент: В Беларуси огромное внимание уделяют подготовке кадров для сельского хозяйства. Расскажите о перспективах, которые открываются перед молодыми аграриями с точки зрения социальной поддержки?



Александр Колтунов, директор филиала "Горяны-Агро" ОАО "Полоцкий КХП":

Сегодня, согласно указу 70, наши молодые специалисты, которые приходят на работу, у нас они получают отсрочку от армии. Добавляется к окладу, который у нас существует, дополнительная оплата, за период, который они будут работать на селе. Мы обеспечиваем жильем. Выделяем, если кто-то желает, скот для ведения подсобного хозяйства. За последние годы мы построили практически целый поселок - где-то 64 дома у нас. Кроме того, строим квартиры для людей, которые не хотят отдельный домик, а желают пожить в квартирах.



М. Романовская, корреспондент: Прошлым летом, когда невероятные выходили на протестные акции и требовали лучшей жизни, а это, кстати, был самый разгар уборочной, аграрии трудились в полях. Понимали, что продовольственная безопасность страны зависит от каждого из них. Это же и есть настоящий патриотизм. И сегодня это символично в День Независимости. На ваш взгляд, насколько важно быть патриотом своей страны, ценить мир. И чтобы Вы хотели сказать тем, кто пытается оказывать давление на Беларусь?



Александр Колтунов, директор филиала "Горяны-Агро" ОАО "Полоцкий КХП":

Каждый белорус, который любит свою страну, который любит свой народ, никогда не пойдет на эти протесты. Наши люди, когда шло много этих волнений, находились на рабочих местах, они работали. Они понимали, что для того, чтобы жить лучше, нужно лучше работать, чтобы был результат. Судьба нашей Беларуси в наших руках. Хочется сказать - не лезьте в нашу жизнь, дайте нам самим решать наши судьбы, устраивать нашу жизнь. Наша страна прекрасная. Я думаю, что наши внуки и дети должны жить в хорошей стране, в настоящем такой она и существует.