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О том, чего добилась промышленность Беларуси за годы независимости, - гендиректор Бобруйскагромаш Н. Лазаревич
03.07.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
К нашему эфиру присоединяется выездная студия Агентства теленовостей. И мы продолжаем беседовать с людьми, которые стоят на страже здоровья, создают нашу культурную жизнь и поднимают производства.
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О том, чего добилась промышленность Беларуси за годы независимости, - гендиректор Бобруйскагромаш Н. Лазаревич
К нашему эфиру присоединяется выездная студия Агентства теленовостей. И мы продолжаем беседовать с людьми, которые стоят на страже здоровья, создают нашу...
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