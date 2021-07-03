АПК: возрождаем село и становимся лидерами аграрного производства

Источник материала: БT

Уважение и признание нашей страны на международной арене - это заслуга каждого белоруса. Это нашим кропотливым трудом и создается национальное достояние, к которому мы шли через десятилетия, развивая и преумножая промышленность, медицину, образование, аграрный сектор.

Возрождаем село и становимся лидерами аграрного производства. Это тот ориентир, которого страна придерживается десятилетиями. Задача - обеспечить себя собственным продовольствием и на этом заработать - сегодня успешно реализуется.

Так, закупаем менее 10 % всего объема - то, что сами не выращиваем и не производим. Например, некоторые фрукты, орехи, рыбу. В Глобальном индексе продовольственной безопасности по итогам минувшего года Беларусь на 23 месте из 113 государств (за год поднялись на 13 позиций). Первая - Финляндия.



АПК - один из основных источников получения валютной выручки

Наш АПК в прямом смысле кормит страну. Агропромышленный комплекс - один из основных источников получения валютной выручки. Сельское хозяйство сегодня дает 6-7 % ВВП. В минувшем году заработали около 6 млрд долларов. Во время пандемии удалось прирасти.

Продукты под маркой "Сделано в Беларуси" можно считать национальным достоянием. Их ищут не только отечественные гурманы. В списке потребителей нашей продукции сегодня уже 116 стран (это плюс 20 новых рынков). Основной ценитель белорусских деликатесов - Россия. 75 % экспортных позиций продуктовой корзины отправляется соседям. Продолжаем работать над диверсификацией поставок.

Особо можно отметить результаты по китайскому рынку. В 2020 году в Поднебесную продано продукции почти на $260 млн. Культура потребления в азиатских государствах европеизируется, там начинают потреблять сыры, охлажденное мясо и стейки. Спрос на эти товары мы легко сможем удовлетворить и заработать на этом.

Ведь Беларусь входит в двадцатку стран-лидеров по экспорту мяса

Выручка за прошлый год - 973 млн долларов. В ближайших планах - перешагнуть отметку в 1 млрд. В среднем на 1 человека мы производим 132 килограмма мяса. Показатель ежегодно увеличивается. Такое динамичное развитие отрасли возможно благодаря модернизации предприятий, внедрению инновационных технологий, вниманию к селекции.

Высокая репутация в мире у нас и по молочке. Мы стабильно среди лидеров по экспорту сухой сыворотки, сливочного масла. Небольшая (территориально) Беларусь на начало этого года занимает в мировом рейтинге 4 позицию по экспорту сыра после ЕС, США и Новой Зеландии (опередили даже таких известных законодателей сыроделия, как Австралия и Швейцария) В этом году поставки за рубеж могут достигнуть миллиарда долларов. Общий объем производства сыра на каждого белоруса в год - почти 26 килограммов. Еще один знаковый показатель - Беларусь в первой пятерке ведущих производителей льноволокна.

О мировом признании Беларуси и ценителях наших деликатесов мы рассказали, ничего не вырвав из Контекста.