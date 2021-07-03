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Завершилась модернизация нефтебазы в Мозыре: ежедневно отгружается около 1 000 тонн нефтепродуктов
03.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Успехи суверенной страны - это то, чем живем мы сегодня.
Наш проект, который рассказывает о достижениях независимой Беларуси, сегодня посвящен нефтехимической отрасли.
Здесь, безусловно, сделано много. От разработок и открытий новых месторождений черного золота до внедрения новых технологий в производство.
В этом году завершилась модернизация нефтебазы в Мозыре. Теперь около 1 000 тонн нефтепродуктов ежедневно отгружается во все области и за рубеж. И все "Это мы! Это про нас!"
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Успехи суверенной страны - это то, чем живем мы сегодня. Наш проект, который рассказывает о достижениях независимой Беларуси, сегодня посвящен нефтехимической...
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