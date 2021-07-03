ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершилась модернизация нефтебазы в Мозыре: ежедневно отгружается около 1 000 тонн нефтепродуктов

03.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Успехи суверенной страны - это то, чем живем мы сегодня.

Наш проект, который рассказывает о достижениях независимой Беларуси, сегодня посвящен нефтехимической отрасли.

Здесь, безусловно, сделано много. От разработок и открытий новых месторождений черного золота до внедрения новых технологий в производство.

В этом году завершилась модернизация нефтебазы в Мозыре. Теперь около 1 000 тонн нефтепродуктов ежедневно отгружается во все области и за рубеж. И все "Это мы! Это про нас!"


Читайте также:


 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успехи суверенной страны - это то, чем живем мы сегодня. Наш проект, который рассказывает о достижениях независимой Беларуси, сегодня посвящен нефтехимической...
 
Новости дня
Новости экономики
 
АПК: возрождаем село и становимся лидерами аграрного производства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by