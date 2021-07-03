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"Белтелеком" повышает тарифы на услуги
04.07.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Цены на услуги Белтелеком поднимаются 13 июля. Об этом сообщается на сайте государственного оператора.
Тарифы поднимаются на следующие услуги:
Так, стоимость справки о номерах телефонов по номеру 109 составит 0,336 рубля за услугу за физических лиц.
Тариф «Эфирная ZALA: все включено» будет стоить 9,9 руб. в месяц за физлиц - на 1 рубль больше, чем сейчас. Услуга «Стандарт ТВ» подорожает тоже на 1 рубль и обойдется в 6,9 руб. ежемесячно.
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Цены на услуги Белтелеком поднимаются 13 июля. Об этом сообщается на сайте государственного оператора. Тарифы поднимаются на следующие услуги:
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