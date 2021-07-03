"Белтелеком" повышает тарифы на услуги

Цены на услуги Белтелеком поднимаются 13 июля. Об этом сообщается на сайте государственного оператора.

Тарифы поднимаются на следующие услуги:

Эфирное телевидение

Абонентское телеграфирование

Телефония по IP-протоколу «Максифон

Справочно-информационные услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

Обновленные тарифы размещены на сайте предприятия.

Так, стоимость справки о номерах телефонов по номеру 109 составит 0,336 рубля за услугу за физических лиц.

Тариф «Эфирная ZALA: все включено» будет стоить 9,9 руб. в месяц за физлиц - на 1 рубль больше, чем сейчас. Услуга «Стандарт ТВ» подорожает тоже на 1 рубль и обойдется в 6,9 руб. ежемесячно.