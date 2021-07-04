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Беларуси и России еще есть куда расти в создании совместной экономики и наращивании товарооборота между странами. Таким мнением в эксклюзивном интервью АТН поделилась спикер верхней палаты парламента, комментируя итоги VIII Форума регионов. Наталья Кочанова подчеркнула: Россия остается стратегическим партнером для Беларуси. Несмотря на то что мероприятие проходило в онлайн-формате (COVID все-таки вносит свои коррективы), оно стало самым успешным за годы проведения - контракты заключены более чем на 700 млн долларов.

Интервью Натальи Кочановой - в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Главном эфире" Н. Кочанова подробно расскажет об итогах VIII Форума регионов Беларуси и России Беларуси и России еще есть куда расти в создании совместной экономики и наращивании товарооборота между странами. Таким мнением в эксклюзивном интервью АТН...

Как Беларусь и Россия в эпоху цифровизации будут защищать общий рынок, почему важно противостоять фейкам и для чего на самом деле Европе нужны санкции? Ответы на самые злободневные вопросы из уст спикера верхней палаты парламента можно увидеть и услышать сегодня в