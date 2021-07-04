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Головченко: у правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС

04.07.2021 22:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы сейчас стараемся более точно оценить влияние секторальных санкций на экономику. У нас есть четкий план работы в этих условиях. Возможно, мы станем еще более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Я бы сказал, что для нас это определенный мотивирующий и стимулирующий фактор", - отметил Роман Головченко.

По его словам, планируется активно развивать и сотрудничество с традиционными партнерами. Так, недавно премьер-министр Беларуси посетил с рабочим визитом Казахстан. "В ходе визита мы нашли конкретные проекты, за счет которых будем прирастать в следующие несколько лет", - подчеркнул он.

Роман Головченко также ответил на вопрос, как введение санкций повлияет на сотрудничество с европейскими финансовыми структурами. "У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены европейскими финансовыми институтами, по которым приняты все необходимые решения. Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации этих проектов, мы знаем, как заместить эти ресурсы - где-то своими собственными, где-то заемными средствами. Работаем с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Роман Головченко ответил на вопрос, как введение санкций повлияет на сотрудничество с европейскими финансовыми структурами. "У нас был и остается серьезный пакет...
 
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