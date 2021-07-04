ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко о пакете интеграционных документов: осталось согласовать с Россией технические моменты

04.07.2021 22:17 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России осталось согласовать технические моменты в союзных программах по интеграции. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я нахожусь в плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьеры фактически еженедельно взаимодействуют. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Роман Головченко.

По его словам, благодаря этому будет создан новый план работы в Союзном государстве. "Мы договорились, как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, администрирования налогов, их структуры. Уверен, что от движения по союзным программам выиграют все", - подчеркнул премьер-министр.

"Имея согласованный план действий, мы будем лучше и четче понимать, как совместно развивать нашу промышленность, сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от таких проблем, как трата денег на создание одних и тех же компетенций", - отметил Роман Головченко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Имея согласованный план действий, мы будем лучше и четче понимать, как совместно развивать нашу промышленность, сельское хозяйство. Это фактически...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В "Главном эфире" Н. Кочанова подробно расскажет об итогах VIII Форума регионов Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by