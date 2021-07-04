Головченко о пакете интеграционных документов: осталось согласовать с Россией технические моменты

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России осталось согласовать технические моменты в союзных программах по интеграции. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я нахожусь в плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьеры фактически еженедельно взаимодействуют. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Роман Головченко.

По его словам, благодаря этому будет создан новый план работы в Союзном государстве. "Мы договорились, как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, администрирования налогов, их структуры. Уверен, что от движения по союзным программам выиграют все", - подчеркнул премьер-министр.

"Имея согласованный план действий, мы будем лучше и четче понимать, как совместно развивать нашу промышленность, сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от таких проблем, как трата денег на создание одних и тех же компетенций", - отметил Роман Головченко.-0-