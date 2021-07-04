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Беларусь и Казахстан согласовали план действий по развитию сборочных производств - Головченко

04.07.2021 22:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан согласовали план действий по развитию сборочных производств. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Руководство Казахстана предпринимает очень серьезные шаги по индустриализации государства, есть большая заинтересованность в кооперации с Беларусью. Наше тесное сотрудничество включает промышленную сборку техники. Сейчас мы выходим на достаточно глубокую локализацию по различным видам техники. Она составляет в среднем около 30%, даже немногим больше. Стоит задача выйти на 50-процентную локализацию. Именно эти проекты обсуждались в ходе моего рабочего визита в Казахстан", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что Казахстан стремится развивать собственные компетенции в машиностроении. "У страны уже есть большие успехи в этом направлении. Мы только рады предложить свои услуги. План действий по развитию сборочных производств нами согласован", - отметил премьер-министр.

"За счет экономии на логистических издержках мы сможем к обоюдной выгоде экспортировать продукцию в Китай. Это одна из задумок для ускоренного развития производства белорусской техники, а также пищевой промышленности в Казахстане", - добавил Роман Головченко.

Как сообщалось, премьер-министр Беларуси 26-28 июня посетил с рабочим визитом Казахстан. Он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также состоялись переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в расширенном составе, были подписаны двусторонние документы. Кроме того, Роман Головченко посетил ряд предприятий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26-28 июня посетил с рабочим визитом Казахстан. Были подписаны двусторонние документы.
 
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