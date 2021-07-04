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Роман Головченко о новых совместных проектах Беларуси и Казахстана
04.07.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новые совместные проекты Беларусь реализовывает сейчас и с Казахстаном. Детали обсудили во время рабочего визита белорусского премьера. На переговорах с главой правительства и президентом согласовали план работы на 2-3 года. Среди практических шагов - в Костанае создается индустриальный центр, где не просто будем собирать тракторы, но и выпускать уже готовые детали не месте. Например, кабины со следующего года.
Готовы открыть также торговый дом наших стройматериалов в Нур-Султане. Предложили возвести ферму под ключ. Сейчас бизнес-предложение обсуждается. Плюс взаимная торговля - линейка товаров становится шире. Что-то будем пробовать делать сообща. Про азиатский вектор сотрудничества, союзные программы с Россией и санкции, с которыми столкнулись наши предприятия. Светлана Лукьянюк поговорила с премьер-министром Романом Головченко прямо во время рабочего визита в Нур-Султане (видео).
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Новые совместные проекты Беларусь реализовывает сейчас и с Казахстаном. Детали обсудили во время рабочего визита белорусского премьера. На переговорах с главой...
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