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Цена «квадрата» от $1100 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

05.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Около метро «Грушевка», на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, развернулось строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести высотных домов, двух многоуровневых паркингов и торгового центра. Его возводит компания «ГрандХаузИнжениринг». Новый комплекс назвали «Квартал на Грушевке». Съездили посмотреть, как идет процесс строительства.

Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

Первым возводится 19-этажный жилой дом в границах проспекта Дзержинского, улицы Щорса и проспекта Жукова.

- Сейчас ведутся работы над 1 очередью строительства дома №1. Возводятся монолитные конструкции 4-го жилого этажа дома №1, - сообщил застройщик.

Проектом предусмотрен монолитный железобетонный каркас. Все квартиры будут сдаваться в черновой отделке, с улучшенной штукатуркой стен и цементно-песчаной стяжкой по звукоизоляционному слою. Будет возможность купить квартиру со свободной планировкой.

Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

Стены дома выполняются из керамзитобетонных блоков, здание получит вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита, штукатурную систему утепления и декоративное оштукатуривание. В каждом подъезде будут работать по два лифта.

На первом этаже запроектированы встроенные помещения административно-торгового назначения. Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — март 2023 года.

- Дом №1, на текущий момент, - 15 % готовности. Начало монолитных работ – апрель 2021, - сообщили в компании застройщика.

Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

По периметру «Квартала на Грушевке» разместятся детские площадки, тренировочные workout-зоны и другие места отдыха для детей и взрослых. Полная реализация проекта рассчитана до 2026 года.

В продажу месяц назад поступили 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры первого дома. Площадь — от 36 до 120 квадратных метров. Всего в жилом доме предусмотрено 255 квартир. Реализация квартир осуществляется посредством заключения договоров долевого строительства. Также застройщик работает над созданием партнерских лизинговых и кредитных программ.

1-комнатные (36—46 кв. м) - $1270—1500;

2-комнатные (60—65 кв. м) - $1100-1180;

3-комнатные (81—88 кв. м) - $1100-1300;

4-комнатные (110—120 кв. м) - $1250-1300;

Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

- После старта продаж прошел всего месяц, но уже продано около 20% квартир. Выбор есть по одно-, двух- и трехкомнатным квартирам. Мы считаем, что у нас удобные планировки для зонирования. Из каждой квартиры в 48 кв.м. можно сделать «двушку», из 64-66 кв.м. - трёхкомнатную за счет объединения кухни и гостиной. А также большое преимущество – расположение: рядом ст. м. Грушевка, одна остановка до Немиги, - сообщили в компании застройщика.

Также застройщик предоставляет рассрочку до 5 лет, с переплатой всего в 9% за весь период рассрочки (за 5 лет).

Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске
Цена «квадрата» от 00 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

 
 
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Около метро «Грушевка», на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса, развернулось строительство нового жилого комплекса, состоящего из шести высотных...
 
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