Цена «квадрата» от $1100 и рассрочка на 5 лет под 9%. Как идет строительство ЖК «Квартал на Грушевке» в Минске

Стены дома выполняются из керамзитобетонных блоков, здание получит вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита, штукатурную систему утепления и декоративное оштукатуривание. В каждом подъезде будут работать по два лифта.

На первом этаже запроектированы встроенные помещения административно-торгового назначения. Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — март 2023 года.

- Дом №1, на текущий момент, - 15 % готовности. Начало монолитных работ – апрель 2021, - сообщили в компании застройщика.