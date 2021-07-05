Республика Саха отмечает положительный имидж белорусской продукции на якутской земле

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Саха отмечает наличие положительного имиджа у белорусской продукции на якутской земле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В режиме видеоконференции прошли переговоры заместителя министра экономики, руководителя белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Республикой Саха (Якутия) Российской Федерации Сергея Митянского и председателя правительства Республики Саха Андрея Тарасенко.

Ключевым вопросом повестки дня стало подписание плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между правительствами Республики Саха и Беларуси на 2021-2024 годы.

Как отметил Сергей Митянский, план разработан экспертами обеих сторон в тесном взаимодействии с привлечением заинтересованных органов управления. "Уверен, что он послужит своеобразной дорожной картой развития всестороннего взаимодействия. Документ получился небольшим по объему, но емким по своему содержанию. В нем затронуты все основные направления сотрудничества", - сказал он.

Подчеркнув важность развития сотрудничества на системной основе, Сергей Митянский и Андрей Тарасенко подписали документ и выразили надежду, что его поэтапная реализация послужит укреплению взаимовыгодных связей и увеличению товарооборота.

Председатель правительства Республики Саха в своем выступлении отметил наличие положительного имиджа у белорусской продукции на якутской земле. Особо была выделена потребность северного региона Российской Федерации в организации торгово-сервисных центров автодорожной техники и междугородних автобусов. Перспективными для развития сотрудничества названы также легкая и пищевая промышленность. При этом вызывают интерес услуги в сферах культуры и образования.

Все эти вопросы стороны договорились проработать и детально обсудить с привлечением представителей министерств и ведомств, предприятий и организаций в ходе планируемого визита белорусской делегации в Якутию в августе - сентябре текущего года. Соответствующее приглашение было озвучено Андреем Тарасенко в ходе переговоров.-0-