Источник материала: БелТА

5 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Государственное объединение "Витебское управление строительством" планирует выйти на рынок строительных услуг Псковской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор объединения Алексей Гапоненко.

Один из крупнейших застройщиков российского региона ОАО "Псковжилстрой" предложил витебскому гособъединению в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность участия в возведении 4 объектов на территории областного центра. Сейчас "Витебское управление строительством" просчитывает экономику проектов, прорабатывает и оценивает возможности для повышения конкурентоспособности услуг, а также формирует наиболее выгодный экспортный продукт для выхода на строительный рынок Псковской области. "В российском регионе предпочтение отдается сотрудничеству с крупными предприятиями строительной отрасли. Потенциал нашего объединения заинтересовал российских коллег, а с учетом развития межрегионального взаимодействия на уровне администраций двух областей это создает благоприятную почву для переговоров о стратегическом партнерстве", - рассказал Алексей Гапоненко.

В частности, речь идет о подключении витебского объединения к реализации на территории Псковской области некоторых федеральных программ, предусматривающих возведение жилья для отдельных социальных категорий населения, а также для переселения граждан. Кроме того, возможно участие витебских строителей в инвестиционном проекте по возведению жилого микрорайона с сопутствующей инфраструктурой на территории города Великие Луки, крупного торгово-промышленного центра области.

Такие договоренности достигнуты по итогам переговоров в ходе недавнего визита гендиректора объединения в российский регион в составе официальной делегации Витебской области. Поездка была организована по приглашению российской стороны в качестве ответного визита после посещения Витебска губернатором Псковской области в сентябре 2020 года. В начале 2021 года в рамках подготовки к VIII Форуму регионов Беларуси и России Витебский облисполком и Администрация Псковской области утвердили План мероприятий на 2021-2023 годы в развитие Соглашения о сотрудничестве между региональными органами исполнительной власти, подписанного в сентябре 2015 года.

ГО "Витебское управление строительством" создано по решению Витебского облисполкома в апреле 2018 года для общего управления и координации деятельности организаций строительной отрасли коммунальной формы собственности, а также представления их интересов, развития экспорта строительных услуг. Сегодня в состав гособъединения входит 14 организаций с общей численностью работников свыше 3,6 тыс. специалистов. Это обеспечивает возможность заключать крупные строительные контракты на возведение объектов, в том числе сложных, "под ключ".

В числе участников объединения 10 строительных предприятий, среди которых ГП "Витебский ДСК", "Витебсксельстрой", ОАО "Строительный трест №9, г. Витебск", ГП "Лепельская ПМК-75", а также проектные УП "Институт Витебскгражданпроект", ОАО "Витебскпроектреставрация", ГП "Полоцкий техпроект" и ряд других специализированных организаций.-0-