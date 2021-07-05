"Риэлтер должен говорить клиенту правду, а не во всем соглашаться с ним". Екатерина Красницкая рассказала о проблемах с работниками сферы недвижимости

- Ко мне приходят агенты, которые видят свой карьерный потенциал и хотят получить карточку риэлтера, а также специалисты из других областей, которые хотят поменять сферу деятельности. За последние два года в недвижимости очень сильно выросла конкуренция. Быстро вылетают из профессии те, кто не готов развиваться, но это не значит, что «новичкам» дорога закрыта.

Профессия риэлтера востребована, потребителю нужна помощь специалиста, чтобы решить задачу с недвижимостью. Еще полтора года назад он мог зайти на площадку объявлений, проанализировать цены и самостоятельно найти решение. Сегодня это невозможно. Цены реальных сделок очень отличаются. Завышенные ожидания продавца, и ограниченные возможности покупателя – все это необходимо собрать воедино. Самостоятельно, без помощи профессионала, сделать это довольно сложно, конечно, если речь идет об эффективном решении вопроса.

Но как найти своего специалиста? Действительность такова, что на одного «толкового» приходится в лучшем случае десяток «новичков». И это еще очень оптимистичная картина. Я неоднократно говорила и говорю своим коллегам о том, что без должной подготовки молодого специалиста выпускать к клиенту категорически нельзя. С другой стороны, и сами, даже опытные ребята, редко обременяют себя задачей «прорекламировать себя клиенту», «продать себя ему». Ведь совершенно же не очевидно для постороннего человека, что вы действительно профи, и решите его вопрос с максимальной эффективностью.

Не один год я говорю одно и тоже, каждую новую группу обучения продажам я начинаю с двух вопросов: "Как и что мы продаем?" И тут такая палитра ответов... Рынок динамично развивается, поэтому схемы работы должны быть гибкими, чтобы занимать топовые позиции. Быть ярче, быстрее, красочнее, легче. Задай себе вопрос: «Заплатил бы ты себе сам?»