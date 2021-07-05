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В Беларуси запущен проект по наблюдению за динамикой развития экономики

05.07.2021 11:47 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный проект "Индекс 360ᵒ" предоставляет любому желающему возможность следить за динамикой развития экономики Беларуси в режиме, близком к реальному времени. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

В настоящий момент на сайте проекта icheck.by еженедельно публикуется один сводный индекс и один сводный показатель, но их количество будет постепенно увеличиваться в соответствии с запросами пользователей. Доступ к аналитической информации предоставляется на безвозмездной основе.

"Сводный индекс активности розницы - новый инструмент мониторинга, позволяющий отслеживать активность и состояние розничного бизнеса в Беларуси. Индекс охватывает все сферы реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг и отражает динамику объема потребления белорусов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в МНС. Базой для расчета индекса становятся ежедневно обновляемые данные, поступающие от подключенного по всей территории страны кассового оборудования. Положительные значения индекса свидетельствуют о том, что в текущем периоде выручка (количество покупок) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В качестве второго показателя доступен сводный - соотношение наличной и безналичной форм оплаты в рознице, во всех сферах реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Проект запущен республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" по согласованию с МНС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент на сайте проекта icheck.by еженедельно публикуется один сводный индекс и один сводный показатель, но их количество будет постепенно увеличиваться в...
 
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