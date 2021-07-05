Может ли подорожать «квадратный метр» после заключения договора долевого строительства? Объясняет специалист

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Снести часть дома и построить новый в будущем – это реально? Снимут ли с очереди нуждающихся, если подарен дом в другом населенном пункте? Как матери зарегистрировать в ее квартиру своего совершеннолетнего ребенка? Самые интересные темы в рубрике «Вопрос и ответ» за две недели - здесь.

При каких условиях можно снести свою часть дома и изменить целевое назначение участка? Добрый день. В частной собственности имеется квартира в блокированном доме (по факту трехстенок) и участок «для обслуживания квартиры» (7 соток). При каких условиях можно снести свою часть дома и изменить целевое назначение участка «для обслуживания дома» с целью постройки дома в будущем, либо вариант перевода квартиры в нежилой фонд с той же целью? Спасибо. Отвечает риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль : – В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от 05 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», проектирование, возведение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объекта (за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства на земельных участках, предоставленных членам садоводческого товарищества для этих целей) осуществляются на основании разрешительной документации, состав, порядок подготовки и выдачи, которой устанавливаются с учетом требований законодательных актов Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено Президентом Республики Беларусь. То есть для данного строительства необходимо разрешение местного исполнительного и распорядительного органа. А в этом и проблема. На практике, местный исполнительный и распорядительный орган не дает данное разрешение. В принципе, не дает и все, ни под каким предлогом. Я еще ни разу не сталкивался и не слышал о случаях, когда было получено разрешение для данного строительства. И не важно сгорел старый дом, был снесен и т.д. Ни разу местный исполнительный и распорядительный орган не дал разрешение на строительство нескольких домов (хоть те же участки разделены, выдержаны все нормы и т.д.) на участке, где ранее стоял один дом. Будь то одноквартирный с одним собственником, либо в долевой собственности, либо разделенный с образованием двух и более жилых помещений. Манипуляции с переводом жилого помещения в нежилой фонд вам в данной ситуации боюсь так же никак не помогут, только понесете значительные финансовые затраты.

Может ли подорожать «квадратный метр» после заключения договора долевого строительства? Добрый день. Меня зовут Надежда. 14 мая мы заключили договор долевого строительства с Минским домостроительным комбинатом. Дом еще на этапе котлована, планируемая сдача ноябрь 2022 года. Стоимость квадратного метра 1850 рублей. Строимся мы с привлечением субсидии по Указу №240 и материнского капитала. Пока я нахожусь в декретном отпуске, но через год, когда я планирую возвращаться к работе, нужно будет думать либо о коммерческом кредите, либо искать деньги – сумму, которая не покрывается льготами. Читаю новости о подорожании строительных материалов, и возникает вопрос: может ли подорожать для нас стоимость квадратного метра? В строительном комбинате сказали, что был какой-то Указ или распоряжение о такой возможности удорожания, но мы успели не попасть под него. Можете ли вы разъяснить ситуацию? Отвечает руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА∙НОВОСТРОЙЦЕНТР» Наталья Жалова : – Долевое строительство регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О долевом строительстве». В этом Указе предусмотрен пункт 1.11 (часть третья), в котором установлено, что застройщик вправе изменить цену договора (цену объекта долевого строительства) в случае изменения прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства объекта, а также изменения законодательства об уплате косвенных налогов в период строительства объекта, если они оказали влияние на цену договора (цену объекта долевого строительства). При этом в расчет прогнозного индекса стоимости СМР на год (более длительные периоды) производится, в том числе, с учетом стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, как отечественных, так и импортируемых. Таким образом, цена объекта долевого строительства может изменяться после изменения прогнозных индексов цен в строительстве.



Снимут ли с очереди нуждающихся, если подарен дом в другом населенном пункте? Добрый день! По месту регистрации моей и ребенка в 100 кв. м. зарегистрировано 8 человек (арендное жилье). В 2020 году стали с мужем на очередь нуждающихся как молодая семья в этом населенном пункте, имея ребенка 7 мес. (на тот момент). За несколько месяцев до постановки на очередь по месту регистрации моей и ребенка мужу передали по договору дарения дом в другом населенном пункте. Могут ли снять нас с очереди нуждающихся? Будет ли этот дом учитываться при долевом строительстве? Отвечает руководитель «ТВОЯ СТОЛИЦА∙НОВОСТРОЙЦЕНТР» Наталья Жалова : – При остановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий молодой семьи должны соблюдаться следующие условия: хотя бы один из супругов в возрасте до 31 года, оба супруга должны быть впервые вступившими в брак, у обоих супругов должны отсутствовать в собственности квартиры или одноквартирные жилые дома или в пользовании по договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда в населенном пункте по месту принятия на учет. Исключение – г.Минск и населенные пункты Минского района: при принятии на учет в Минске учитывается наличие жилья в Минске и населенных пунктах Минского района, а при принятии на учет в населенных пунктах Минского района учитывается жилье, находящееся в населенных пунктах Минского района и г.Минск. Получение супругом в собственность жилого дома в другом населенном пункте (за исключением г.Минска и Минского района при нахождении на учете в этих населенных пунктах) не влияет на статус молодой семьи и не является основанием для снятия с учета. Кроме того, с учетом обеспеченности общей площадью жилого помещения менее 15 кв.метров (в г.Минске – менее 10 кв.метров), даже при утрате статуса молодой семьи нуждаемость в улучшении жилищных условий останется по иному основанию. Вместе с тем, наличие в собственности жилого помещения на территории Республики Беларусь влияет на размер льготного кредита (при наличии права на получение такого кредита) следующим образом: нормируемые размеры общей площади кредитуемого жилого помещения устанавливаются за вычетом общей площади жилых помещений (в т.ч. долей), находящихся в собственности кредитополучателя и членов его семьи, а также общей площади жилых помещений, находившихся в собственности и отчужденных кредитополучателем и (или) членами его семьи в течение 3 лет до заключения кредитного договора. Если права на получение льготного кредита не имеется, наличие в собственности жилья не влияет на условия долевого строительства.

Как оформить договоренности с бывшим мужем о том, что он не претендует на квартиру, построенную по льготному кредиту? Здравствуйте. 10 лет назад с использованием льготного кредита построена квартира под 3% на 40 лет. Квартира оформлялась на мужа. Сейчас мы в разводе 3,5 года. Есть сын 16 лет. В квартире проживаю я и сын. Бывший муж на нее не претендует. Кредит и коммунальные платежи оплачиваю я. Мы договорились: я не подаю на алименты, и он свою часть квартиры отдает сыну. Прописаны в квартире все трое. Как это возможно оформить, чтобы его будущие дети не имели права на эту квартиру? Договор только на словах. Кредит еще на 30 лет. Или переоформить кредит на меня или соглашение какое-либо составить. С чего начать? Отвечает адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Солопов : – Доброго дня! Начните с письменного соглашения о разделе совместно нажитого имущества, который заключается в нотариальной форме и в обязательном порядке подлежит госрегистрации. Без него ваши договоренности «на словах» не значат ничего. Без этого договора мужу ничто не мешает подать на раздел квартиры. Чтобы его будущие дети не могли претендовать на квартиру, вы в первую очередь должны сделать так, чтобы на нее не мог претендовать ваш бывший супруг и здесь мы снова возвращаемся в первое действие – правильное оформление ваших договоренностей.

Как восстановить документы на кооперативную квартиру? Утеряны документы на кооперативную квартиру. Собственник строил и полностью оплачивал ее сам в 1994 году. Потом вступил в брак и прописал супругу. Сейчас документы утеряны. Каким образом можно восстановить документы, если собственник в данный момент не может самостоятельно передвигаться? И нужно ли обращаться в милицию (или БТИ) с заявлением об утере документов? Может ли кто-то без присутствия собственника переоформить по утерянным документам квартиру? Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская : – Добрый день. Для оформления права собственности вам необходимо получить справку о том, что квартира была выкуплена собственником из жилищно-строительного кооператива. Если его не существует, придется обратиться в суд. Справка предоставляется для регистрации в организацию по государственной регистрации (ранее БТИ). Для решения вопросов от имени хозяина квартиры необходимо оформить доверенность, для этого возможно пригласить нотариуса на дом.

Как матери зарегистрировать в ее квартиру своего совершеннолетнего ребенка? Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли в однокомнатной квартире в Минске (собственник – мать) прописать своего ребенка старше 18 лет, если метраж меньше 20 кв.м. на человека? Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко : – Регистрация по месту жительства (месту пребывания) осуществляется на основании Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 № 413. Пунктом 9 этого Положения установлено, что случаи ограничения регистрации граждан по месту жительства не распространяются на регистрацию совершеннолетних детей по месту жительства (месту пребывания) родителей.



Можно ли воспользоваться материнским капиталом на покупку вторичного жилья? Здравствуйте! Стояла на очереди по улучшению жилищных условий (расширение). В собственности была квартира, но так получилось, что из-за болезни мужа пришлось продать квартиру и прописаться у мамы. Могу ли я воспользоваться материнским капиталом на покупку вторичного жилья, если я уже снята из-за прописки с очереди нуждающихся? Нужно ли заново становиться на очередь нуждающихся или как-то можно обойти эти процедуры. Спасибо. Отвечает риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль : – Действительно семейный капитал можно досрочно потратить на улучшение жилищных условий. Однако в соответствии с частью второй пункта 28 Положения о порядке и условиях назначения, финансирования (перечисления), распоряжения средствами семейного капитала, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2015 г. № 128, при поступлении заявления о досрочном распоряжении средствами семейного капитала на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими запрашивается справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий члена (членов) семьи, в отношении которых граждане обращаются за досрочным распоряжением средствами семейного капитала: - на дату подачи заявления, указанного в абзаце первом настоящей части, - при обращении за досрочным распоряжением средствами семейного капитала на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; - на дату заключения кредитного договора - при обращении за досрочным распоряжением средствами семейного капитала на погашение задолженности по кредитам, предоставленным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, и выплату процентов за пользование ими. Обойти данное требование никак не получится. Соответственно, за счет средств семейного капитала улучшить жилищные условия могут только те семьи, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. И чтобы вашей семье претендовать на досрочное использование семейного капитала, необходимо стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.