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На прошедших торгах доллар и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел
05.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Курс доллара - 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
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Курс доллара - 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских. Читайте также: Встреча лидеров России и Беларуси на...
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