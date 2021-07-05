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Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь - май увеличили экспорт в Россию более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В российские регионы поставлено товаров более чем на 100 млн долларов. Продукция предприятий концерна продается в 64 региона. Больше всего продаем в Москву и Московскую область, Карелию, а также Калужскую область и Краснодарский край. В цене мебель, древесные плиты, а также целлюлоза. Общий экспорт Беллесбумпрома за пять месяцев вырос почти на 36 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил без малого 330 млн долларов.







