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БелАЗ примет участие в выставке Innoprom в Екатеринбурге
05.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
БелАЗ примет участие в 11-й Международной промышленной выставке Innoprom в Екатеринбурге, которая стартует уже сегодня.
Автомобильный завод представит лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике. Делегация БелАЗ примет участие в пленарных сессиях, международных симпозиумах, проведет встречи с крупными горнодобывающими предприятиями. А посетители стенда смогут попасть на увлекательную интерактивную экскурсию по производственным цехам завода с помощью VR-технологий. Кроме того, будет работать BELAZ-Shop, где гости смогут приобрести фирменные сувениры. Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов имеет популярность во многих странах и занимает около 30 % мирового рынка.
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БелАЗ примет участие в 11-й Международной промышленной выставке Innoprom в Екатеринбурге, которая стартует уже сегодня. Автомобильный завод представит лучшие...
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