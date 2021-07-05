БелАЗ примет участие в выставке Innoprom в Екатеринбурге

Источник материала: БT

БелАЗ примет участие в 11-й Международной промышленной выставке Innoprom в Екатеринбурге, которая стартует уже сегодня.

Автомобильный завод представит лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике. Делегация БелАЗ примет участие в пленарных сессиях, международных симпозиумах, проведет встречи с крупными горнодобывающими предприятиями. А посетители стенда смогут попасть на увлекательную интерактивную экскурсию по производственным цехам завода с помощью VR-технологий. Кроме того, будет работать BELAZ-Shop, где гости смогут приобрести фирменные сувениры. Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов имеет популярность во многих странах и занимает около 30 % мирового рынка.





