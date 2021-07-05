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БелАЗ примет участие в выставке Innoprom в Екатеринбурге

05.07.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

БелАЗ примет участие  в 11-й Международной промышленной выставке Innoprom в Екатеринбурге, которая стартует уже сегодня.

Автомобильный завод представит лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике. Делегация БелАЗ примет участие в пленарных сессиях, международных симпозиумах, проведет встречи с крупными горнодобывающими предприятиями. А посетители стенда смогут попасть на увлекательную интерактивную экскурсию по производственным цехам завода с помощью VR-технологий. Кроме того, будет работать BELAZ-Shop, где гости смогут приобрести фирменные сувениры. Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов имеет популярность во многих странах и занимает около 30 % мирового рынка.


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Теги: Минск
 
 
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БелАЗ примет участие  в 11-й Международной промышленной выставке Innoprom в Екатеринбурге, которая стартует уже сегодня. Автомобильный завод представит лучшие...
 
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