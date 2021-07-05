БУТБ почти в 4 раза нарастила экспорт продукции БМЗ в Польшу

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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арматурный прокат производства ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК" на общую сумму $4,3 млн реализован в Польшу по итогам торговых сессий, проходивших с начала 2021 года на Белорусской универсальной товарной бирже. По сравнению с январем - июнем 2020 года показатель экспорта продукции БМЗ на польский рынок вырос почти в четыре раза, при этом круг постоянных покупателей регулярно расширяется, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Взаимодействие биржи с Белорусским металлургическим заводом по продвижению отечественных металлоизделий на зарубежные рынки началось в конце 2019 года. Первым совместным проектом стали экспортные торги стальной арматурой на перспективный для БМЗ рынок Польши. Поскольку далеко не каждая польская компания была готова работать на условиях 100%-й предоплаты и отсрочки поставки, потребовалось определенное время на поиск и привлечение на биржевую площадку потенциальных покупателей. Зато теперь в каждой торговой сессии у нас участвуют не два-три польских импортера, как было в самом начале, а не менее десяти. Таким образом, во-первых, обеспечивается высокий уровень конкуренции в ходе торгов, а во-вторых, стабильно растут объемы продаж белорусской арматуры в Польшу. С учетом благоприятной ценовой конъюнктуры на польском рынке рассчитываем на дальнейшее увеличение поставок продукции БМЗ в эту страну и во втором полугодии", - отметили в пресс-службе.

Экспорт продукции через биржевую площадку БМЗ осуществляется в рамках еженедельной торговой сессии по реализации изделий из черных и цветных металлов, а также их лома и отходов на внешний рынок. С начала года товарооборот по данному направлению составил $11 млн. Сделки заключали компании из шести стран.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-