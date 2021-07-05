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Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

05.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Двухсотлетний особняк в агрогородке Снов Минской области вновь выставлен на аукцион Госкомитета по имуществу. Первая попытка продать дворец Рдултовских предпринималась в 2015 году, однако желающих купить «старину» за 1,2 миллиона долларов не нашлось. В этот раз за историко-культурную ценность просят 715 тысяч рублей (около 285 тысяч долларов).

Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Мало кто знает, что дворец Рдултовских в Снове – это один из самых масштабных примеров классицизма в Беларуси. В ширину он достигает 140 метров, и рассчитан на 100 комнат. Возле дворца прорыта сеть каналов, а пейзажный парк раньше украшали мостики, скульптуры и беседки.

Построил дворец в начале XIX века Казимир Рдултовский. В 1854-м имение перешло к роду Гартингов. Дворец сильно пострадал во время Первой мировой войны, поэтому в 1925 году последний владелец дворца продал его польскому военному ведомству. Польские офицеры приспособили здание под жилье, канцелярию и казино.


Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

После Великой отечественной войны во дворец пришли уже советские военные. В бывшей усадьбе открылся военный госпиталь. Учреждение обнесли высоким забором и сделали его закрытым для посторонних. Госпиталь пограничных войск просуществовал тут до 2014 года. За это время внутренняя планировка здания несколько изменилась. От времен Рдултовских здесь сохранились лишь фрагменты лепнины и паркетный пол в бальном зале.


Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Кстати, дворец в Снове засветился в клипе группы «Белый Орел» на песню «Как упоительны в России вечера». Съемки проходили в 1998 году, когда объект был еще глубоко режимным.

Сейчас за зданием следят коммунальщики − оно находится на балансе Несвижского райисполкома. В 2015 году, накануне первого аукциона, Realt.byпобывал во дворце и даже смог прогуляться по его покоям.


Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Площадь дворца составляет более 2 тысяч «квадратов». Здесь есть все коммуникации – свет, вода, отопление.

Согласно условиям аукциона, новый собственник должен отреставрировать здание и открыть тут торговый, туристический, санаторно-курортный, культурно-развлекательный, социальный или ресторанный объект.

К слову, учитывая близость Несвижа и его туристическую привлекательность, еще одна точка притяжения на маршруте (отель, ресторан или спа-центр) тут точно не помешала бы.

Начальная стоимость дворца в Снове – 715 тысяч рублей.

Аукцион назначен на 14 июля.

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Теги: Гомель
 
 
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Двухсотлетний особняк в агрогородке Снов Минской области вновь выставлен на аукцион Госкомитета по имуществу. Первая попытка продать дворец Рдултовских...
 
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