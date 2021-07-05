|
Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан
05.07.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Двухсотлетний особняк в агрогородке Снов Минской области вновь
Построил дворец в начале XIX века Казимир Рдултовский. В 1854-м имение перешло к роду Гартингов. Дворец сильно пострадал во время Первой мировой войны, поэтому в 1925 году последний владелец дворца продал его польскому военному ведомству. Польские офицеры приспособили здание под жилье, канцелярию и казино.
После Великой отечественной войны во дворец пришли уже советские военные. В бывшей усадьбе открылся военный госпиталь. Учреждение обнесли высоким забором и сделали его закрытым для посторонних. Госпиталь пограничных войск просуществовал тут до 2014 года. За это время внутренняя планировка здания несколько изменилась. От времен Рдултовских здесь сохранились лишь фрагменты лепнины и паркетный пол в бальном зале.
Кстати, дворец в Снове засветился в клипе группы «Белый Орел» на песню «Как упоительны в России вечера». Съемки проходили в 1998 году, когда объект был еще глубоко режимным.
Сейчас за зданием следят коммунальщики − оно находится на балансе Несвижского райисполкома. В 2015 году, накануне первого аукциона, Realt.by
Площадь дворца составляет более 2 тысяч «квадратов». Здесь есть все коммуникации – свет, вода, отопление.
Согласно условиям аукциона, новый собственник должен отреставрировать здание и открыть тут торговый, туристический, санаторно-курортный, культурно-развлекательный, социальный или ресторанный объект.
К слову, учитывая близость Несвижа и его туристическую привлекательность, еще одна точка притяжения на маршруте (отель, ресторан или спа-центр) тут точно не помешала бы.
Начальная стоимость дворца в Снове – 715 тысяч рублей.
Аукцион назначен на 14 июля.
Следите за нами на
Читайте также:
Уникальное явление из СССР: в Гомеле за 12 тысяч рублей продается «комната школьника»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан
Двухсотлетний особняк в агрогородке Снов Минской области вновь выставлен на аукцион Госкомитета по имуществу. Первая попытка продать дворец Рдултовских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)