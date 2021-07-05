Самый большой в Беларуси дворец в стиле классицизма выставили на продажу. В бывшем госпитале для пограничников можно открыть отель или ресторан

Кстати, дворец в Снове засветился в клипе группы «Белый Орел» на песню «Как упоительны в России вечера». Съемки проходили в 1998 году, когда объект был еще глубоко режимным.

Сейчас за зданием следят коммунальщики − оно находится на балансе Несвижского райисполкома. В 2015 году, накануне первого аукциона, Realt.by побывал во дворце и даже смог прогуляться по его покоям.