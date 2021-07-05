Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 6 июля изменяются и составят: АИ-92-К5-Евро - Br1,90, АИ-95-К5-Евро - Br2, АИ-98-К5-Евро - Br2,22, ДТ - Br2.

Как отметили в "Белнефтехиме", с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 10,3%.-0-