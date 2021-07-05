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Головченко: санкции заставят активнее выходить на новые рынки
06.07.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В результате введения санкций Запада ВВП Беларуси не упадет. Об этом
«О вкусе устриц стоит спорить с теми, кто их ел, - заявил Головченко, отвечая на вопрос о возможном падении ВВП на 7-14% в результате введения санкций. - Я не знаю, на каких расчетах основываются эти цифры. Наверное, они призваны вызвать шок и трепет в обществе».
Головченко отметил, что белорусские власти стараются «более точно сейчас оценить влияние тех секторальных санкций на экономику». Они не пренебрегают «этим явлением», но имеют «четкий план работы в этих условиях».
Премьер считает, что не нужно заострять внимание на потерях. «Большинство прогнозов в отношении Беларуси не сбываются. И это хорошо. Я уверен в том, что эти прогнозы не сбудутся», - добавил он. Головченко считает, что введение санкций – к лучшему. «Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти», - сказал он.
Что делать с инвестициями
Белорусское правительство знает также, что делать с инвестициями из Евросоюза, которые теперь могут быть недоступны.
«У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены были европейскими финансовыми институтами, приняты все необходимые решения. Возможно, какие-то будут приниматься разъясняющие акты в самом Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы», - сказал Головченко.
По его мнению, «все деньги в Европе не находятся», поэтому белорусские власти работают «с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств».
«Возможно, потребуется какое-то время. Но мы намерены в случае худшего развития ситуации заместить эти ресурсы - где-то своими собственными, где-то заемными средствами», - заявил премьер-министр.
Напомним, секторальные санкции против Беларуси
Сейчас можно уже говорить с полной уверенностью: Евросоюз
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В результате введения санкций Запада ВВП Беларуси не упадет.
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