Головченко: санкции заставят активнее выходить на новые рынки

В результате введения санкций Запада ВВП Беларуси не упадет. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«О вкусе устриц стоит спорить с теми, кто их ел, - заявил Головченко, отвечая на вопрос о возможном падении ВВП на 7-14% в результате введения санкций. - Я не знаю, на каких расчетах основываются эти цифры. Наверное, они призваны вызвать шок и трепет в обществе».

Головченко отметил, что белорусские власти стараются «более точно сейчас оценить влияние тех секторальных санкций на экономику». Они не пренебрегают «этим явлением», но имеют «четкий план работы в этих условиях».

Премьер считает, что не нужно заострять внимание на потерях. «Большинство прогнозов в отношении Беларуси не сбываются. И это хорошо. Я уверен в том, что эти прогнозы не сбудутся», - добавил он. Головченко считает, что введение санкций – к лучшему. «Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти», - сказал он.

Что делать с инвестициями

Белорусское правительство знает также, что делать с инвестициями из Евросоюза, которые теперь могут быть недоступны.

«У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены были европейскими финансовыми институтами, приняты все необходимые решения. Возможно, какие-то будут приниматься разъясняющие акты в самом Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы», - сказал Головченко.

По его мнению, «все деньги в Европе не находятся», поэтому белорусские власти работают «с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств».

«Возможно, потребуется какое-то время. Но мы намерены в случае худшего развития ситуации заместить эти ресурсы - где-то своими собственными, где-то заемными средствами», - заявил премьер-министр.

Напомним, секторальные санкции против Беларуси были одобрены решением совета ЕС 24 июня. Они запрещают экспорт оборудования, технологий или ПО, которые могут использоваться белорусскими властями для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.