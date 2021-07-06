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В Беларуси запустили проект по наблюдению за динамикой развития экономики
06.07.2021 08:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси запущен проект по наблюдению за динамикой развития экономики. Специальный проект "Индекс 360" дает возможность на безвозмездной основе в режиме, близком к реальному времени, проследить активность и состояние розничного бизнеса. Новый инструмент мониторинга охватывает все сферы реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.
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В Беларуси запущен проект по наблюдению за динамикой развития экономики. Специальный проект "Индекс 360" дает возможность на безвозмездной основе в режиме, близком...
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