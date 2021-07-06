В Беларуси запустили проект по наблюдению за динамикой развития экономики

Источник материала: БT

В Беларуси запущен проект по наблюдению за динамикой развития экономики. Специальный проект "Индекс 360" дает возможность на безвозмездной основе в режиме, близком к реальному времени, проследить активность и состояние розничного бизнеса. Новый инструмент мониторинга охватывает все сферы реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.



База для расчета индекса - ежедневно обновляемые данные, которые поступают от кассового оборудования со всей страны.



Читайте также:



