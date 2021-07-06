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На аукцион выставили 4 изолированных помещения в Минске. Есть даже на проспекте Независимости

06.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский городской центр недвижимости анонсировал очередной аукцион, где с молотка разыграют 4 изолированных помещения в Минске. Цены от 3890 до 23.654 рублей.

На аукцион выставили 4 изолированных помещения в Минске. Есть даже на проспекте Независимости

УП «ЖРЭО Ленинского района г. Минска» выставило на продажу два помещения. Первое изолированное помещение расположено по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 120/1-1Н. Общая площадь – 33,8 кв. м.  назначение – вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Цена: 3 890,03 рублей.

Второе расположено по адресу: г. Минск, ул. Велозаводская, 7-1Н. Общая площадь – 169,9 кв. м.  Назначение – помещение неустановленного назначения, наименование – коммунально-бытовое помещение. Цена: 23 654,80 рублей.

Еще 2 изолированных помещения на продажу выставило государственное предприятие «Домэнергосервис». Первое расположено по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 3-3Н.  Общая площадь – 36,3 кв.м. Назначение – помещение неустановленного назначения. Цена: 4 437,37 рублей.

Второе изолированное помещение находится по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 78А-2Н. Общая площадь – 56,1 кв.м. Назначение – административное помещение. Цена: 7 226,00 рублей.

Аукцион пройдет 27 июля 2021 года. С особенностями покупки и пользования каждым помещением вы можете ознакомится на сайте МГЦН.

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Теги: Минск
 
 
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Минский городской центр недвижимости анонсировал очередной аукцион, где с молотка разыграют 4 изолированных помещения в Минске. Цены от 3890 до 23.654 рублей.
 
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