Двухкомнатная квартира в 60 м² находится на 18 этаже двенадцатиэтажного дома по улице Героев 120 Дивизии - микрорайон Военный городок.

Владелец квартиры привлекает внимание незабываемыми закатами и "редкими видами на лес", но и без этого в квартире есть на что обратить внимание.

Прихожая "кричит" о том, что квартира стилизована под американский стиль: большие светодиодные светильники в форме заглавных букв крупнейшего города США, табличка New-York на одной из дверей и, наконец, огромный флаг на потолке.