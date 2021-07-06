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Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

06.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt на продажу выставлена квартира в необычном стиле с интересными предметами интерьера. Например, в санузле владельцы установили раковину ручной работы, сделанную под шкуру питона. На потолке в прихожей нарисовали американский флаг, да и межкомнатные двери переносят на улицы Бруклина. Смотрите, что получилось.

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов
Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Двухкомнатная квартира в 60 м² находится на 18 этаже двенадцатиэтажного дома по улице Героев 120 Дивизии - микрорайон Военный городок. 

Владелец квартиры привлекает внимание незабываемыми закатами и "редкими видами на лес", но и без этого в квартире есть на что обратить внимание. 

Прихожая "кричит" о том, что квартира стилизована под американский стиль: большие светодиодные светильники в форме заглавных букв крупнейшего города США, табличка New-York на одной из дверей и, наконец, огромный флаг на потолке.

Невозможно пройти мимо предметов "шика" - вешалки с рогами оленя и люстры.

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Стены квартиры оклеены английскими обоями. На полу лежит швейцарский паркет компании Bauwerk из американского ореха.

Вместе с квартирой покупателю достанется вся мебель и техника. 

Холодильник, стиральная машина и посудомойка встроены в кухню, которая занимает чуть больше 9 метров квадратных.


Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

В жилых комнатах 18² и 13 м² мебель и люстры от итальянской фирмы Kare Design.


Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Санузел раздельный, но их объединяют раздвижные двери в таком же стиле и цвете, что и межкомнатные.


Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Туалет - самое запоминающееся место в квартире. Раковина ручной работы, напоминающая кожу питона, ярко выделяется на фоне желтой плитки с принтом ретро плакатов. После такого мыть руки в простом белом умывальнике уже не захочется.


Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов

Заселиться покупатель сможет в день завершения сделки. 

Рядом с домом есть детские сады и школа. Недалеко располагается Городской центр олимпийского резерва по водному спорту и ФОК "Уручье".

 
 
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В базе Realt на продажу выставлена квартира в необычном стиле с интересными предметами интерьера. Например, в санузле владельцы установили раковину ручной работы,...
 
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