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Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов
06.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Двухкомнатная квартира в 60 м² находится на 18 этаже двенадцатиэтажного дома по улице Героев 120 Дивизии - микрорайон Военный городок.
Владелец квартиры привлекает внимание незабываемыми закатами и "редкими видами на лес", но и без этого в квартире есть на что обратить внимание.
Прихожая "кричит" о том, что квартира стилизована под американский стиль: большие светодиодные светильники в форме заглавных букв крупнейшего города США, табличка New-York на одной из дверей и, наконец, огромный флаг на потолке.
Заселиться покупатель сможет в день завершения сделки.
Рядом с домом есть детские сады и школа. Недалеко располагается Городской центр олимпийского резерва по водному спорту и ФОК "Уручье".
Цена вопроса - 253.240 рублей, или $100 тысяч в эквиваленте.
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Потолок – американский флаг, а в санузле - раковина под шкуру питона. Посмотрите, какая интересная "двушка" продается за 100 тысяч долларов
В базе Realt на продажу выставлена квартира в необычном стиле с интересными предметами интерьера. Например, в санузле владельцы установили раковину ручной работы,...
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