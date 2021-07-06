$109 тысяч за надел земли. ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

Источник материала: realt.by

В первом полугодии 2021 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 8 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 134 участка на общую сумму 9 млн 607 тыс. рублей.

По самой высокой цене был продан на аукционе 16 апреля участок № 1 в д. Тарасово на ул. Тенистой. На него претендовали 10 челок. Участок был оценен в 75.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284.812 рублей, или 109.035 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Всего на аукционы был выставлен 161 участок. На 13 земельных наделов было подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

На этом же аукционе продавался еще один участок №2 в Тарасово на ул. Ботанической. Он занял вторую строчку в рейтинге. На лот было подано 15 заявлений. При начальной цене 72.000 рублей он продан с молотка за 248.564 рубля, или 95.158 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На аукционах были поставлены рекорды и по количеству заявителей на отдельные лоты. Самое большое количество заявок – 31 – было подано на участок № 22 в д. Липовая Колода (Колодищанский сельсовет). Участок расположен на окраине деревни у леса, насчитывает 15 соток, имеет возможность подключения к электричеству и газу. Лот был выставлен на торги за 26.000 рублей, продан с молотка за 151.000 рублей, или 57.275 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов возросла в 6 раз.

24 заявления было подано на участок № 61 на ул. Купальской в Заславле. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от Заславского водохранилища. Он насчитывает 7,3 сотки, оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 14.776 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась в 7 раз до 101.000 рублей, или 40.187 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лидер по количеству выставленных на торги участков - Колодищанский сельсовет

На аукционы выставляли участки все сельсоветы. Больше всего предложил на торги Колодищанский сельсовет – 20 участков. По 16 земельных наделов выставили на аукционы в первом полугодии этого года Острошицко-Городокский и Хатежинский сельсоветы. 14 участков предложил Самохваловичский сельсовет.

Юзуфовский сельсовет выставил на торги только один участок. Михановичский сельсовет также предложил на аукцион только один участок в д. Березина. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и был выставлен на аукцион за 15.000 рублей. Но заявок на лот не поступило.

Для сравнения: В первом полугодии 2020 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. Всего на торгах реализовано 118 участков на общую сумму 6.751.830 рублей. По самой высокой цене был продан участок № 1 на ул. Новой в деревне Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он продан с молотка за 189.875 руб., или 73.330 долларов США на день проведения аукциона. За лот боролись 13 человек.

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