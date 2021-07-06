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$109 тысяч за надел земли. ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

06.07.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В первом полугодии 2021 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 8 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 134 участка на общую сумму 9 млн 607 тыс. рублей.

Всего на аукционы был выставлен 161 участок. На 13 земельных наделов было подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.

По самой высокой цене был продан на аукционе 16 апреля участок № 1 в д. Тарасово на ул. Тенистой. На него претендовали 10 челок. Участок был оценен в 75.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284.812 рублей, или 109.035 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

9 тысяч за надел земли. ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

На этом же аукционе продавался еще один участок №2 в Тарасово на ул. Ботанической. Он занял вторую строчку в рейтинге. На лот было подано 15 заявлений. При начальной цене 72.000 рублей он продан с молотка за 248.564 рубля, или 95.158 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

ТОП-10 самых дорогих участков

Название сельсовета

Название населенного пункта

Площадь участка (соток)

Цена продажи на аукционе (руб.)

1

Ждановичский

д. Тарасово, уч. № 1, ул. Тенисная

13,4

284.812

2

Ждановичский

д. Тарасово, уч. № 2, ул. Ботаническая

12,8

248.564

3

Колодищанский

аг.Колодищи, квартал 2, уч. № 19 (незавершенное строительство)

15,9

236.804

4

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 718, уч. № 6

13,7

203.000

5

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 797, уч. № 1

15,4

198.000

6

Острошицко-Городокский

д. Губичи, уч. № 2

12,9

187.475

7

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 7108, уч. 12

12,0

179.204

8

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 7107, уч. № 3

14,0

172.000

9

Боровлянский

д. Лесковка, уч. № 5

14,0

171.187

10

Колодищанский

п. Городище, ул. Крайняя, уч. « 1

13,3

162.913

Самый востребованный участок – в д. Липовая Колода

На аукционах были поставлены рекорды и по количеству заявителей на отдельные лоты. Самое большое количество заявок – 31 – было подано на участок № 22 в д. Липовая Колода (Колодищанский сельсовет). Участок расположен на окраине деревни у леса, насчитывает 15 соток, имеет возможность подключения к электричеству и газу. Лот был выставлен на торги за 26.000 рублей, продан с молотка за 151.000 рублей, или 57.275 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов возросла в 6 раз.


9 тысяч за надел земли. ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

24 заявления было подано на участок № 61 на ул. Купальской в Заславле. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от Заславского водохранилища. Он насчитывает 7,3 сотки, оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 14.776 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась в 7 раз до 101.000 рублей, или 40.187 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лидер по количеству выставленных на торги участков - Колодищанский сельсовет

На аукционы выставляли участки все сельсоветы. Больше всего предложил на торги Колодищанский сельсовет – 20 участков. По 16 земельных наделов выставили на аукционы в первом полугодии этого года Острошицко-Городокский и Хатежинский сельсоветы. 14 участков предложил Самохваловичский сельсовет.

Юзуфовский сельсовет выставил на торги только один участок. Михановичский сельсовет также предложил на аукцион только один участок в д. Березина. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и был выставлен на аукцион за 15.000 рублей. Но заявок на лот не поступило.

Для сравнения:

В первом полугодии 2020 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. Всего на торгах реализовано 118 участков на общую сумму 6.751.830 рублей.

По самой высокой цене был продан участок № 1 на ул. Новой в деревне Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он продан с молотка за 189.875 руб., или 73.330 долларов США на день проведения аукциона. За лот боролись 13 человек.

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Теги: Минск
 
 
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