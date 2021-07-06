$109 тысяч за надел земли. ТОП-10 самых дорогих участков в Минском районе, проданных на аукционах за полгода

В первом полугодии 2021 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 8аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. На торгах реализовано 134 участка на общую сумму 9 млн 607 тыс. рублей.
Всего на аукционы был выставлен 161 участок. На 13 земельных наделов было подано по одной заявке. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%.
По самой высокой цене был проданна аукционе 16 апреля участок № 1 в д. Тарасово на ул. Тенистой. На него претендовали 10 челок. Участок был оценен в 75.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 284.812 рублей, или 109.035 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На этом же аукционе продавался еще один участок №2 в Тарасово на ул. Ботанической. Он занял вторую строчку в рейтинге. На лот было подано 15 заявлений. При начальной цене 72.000 рублей он продан с молотка за 248.564 рубля, или 95.158 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Самый востребованный участок – в д. Липовая Колода
На аукционах были поставлены рекорды и по количеству заявителей на отдельные лоты. Самое большое количество заявок – 31 – было поданона участок № 22 в д. Липовая Колода (Колодищанский сельсовет). Участок расположен на окраине деревни у леса, насчитывает 15 соток, имеет возможность подключения к электричеству и газу. Лот был выставлен на торги за 26.000 рублей, продан с молотка за 151.000 рублей, или 57.275 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов возросла в 6 раз.
24 заявления было поданона участок № 61 на ул. Купальской в Заславле. Земельный надел находится в новой части города, всего в 200 метрах от Заславского водохранилища. Он насчитывает 7,3 сотки, оснащен электричеством и газом. Лот был оценен в 14.776 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась в 7 раз до 101.000 рублей, или 40.187 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Лидер по количеству выставленных на торги участков - Колодищанский сельсовет
На аукционы выставляли участки все сельсоветы. Больше всего предложил на торги Колодищанский сельсовет – 20 участков. По 16 земельных наделов выставили на аукционы в первом полугодии этого года Острошицко-Городокский и Хатежинский сельсоветы. 14 участков предложил Самохваловичский сельсовет.
Юзуфовский сельсовет выставил на торги только один участок. Михановичский сельсовет также предложил на аукцион только один участок в д. Березина. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и был выставлен на аукцион за 15.000 рублей. Но заявок на лот не поступило.
Для сравнения:
В первом полугодии 2020 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел7 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе, в том числе 2 из них — по незавершенному строительству. Всего на торгах реализовано 118 участков на общую сумму 6.751.830 рублей.
По самой высокой цене был продан участок № 1 на ул. Новой в деревне Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он продан с молотка за 189.875 руб., или 73.330 долларов США на день проведения аукциона. За лот боролись 13 человек.