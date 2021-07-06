Что нужно знать о замене задних щеток стеклоочистителя

На вопрос «Как давно вы меняли щетки стеклоочистителя на своей машине?» все автовладельцы отреагируют по-разному. Например, хозяева седанов сразу назовут примерный срок – в отличие от владельцев кроссоверов, хэтчбэков и универсалов. Потому что у последних возникнет вполне закономерный вопрос: о каких именно щетках идет речь – передних или задних?

Действительно, задние «дворники» нужны далеко не всем автомобилям. Аэродинамические особенности седанов просто не дают воде или снегу шансов надолго задержаться на заднем стекле – их просто сносит потоками воздуха, которые обтекают кузов во время движения. А от попадания грязи из-под колес стекло защищает выступающий багажник.

Для автомобилей с другими типами кузова задний стеклоочиститель – объективная необходимость. И пусть водители пользуются им намного реже, чем передними «дворниками» (ведь двигаться или парковаться задним ходом приходится не каждый день), рано или поздно необходимость замены становится очевидной. Например, в сезон летних ливней и гроз, которые не подчиняются никаким прогнозам погоды и могут застать врасплох в любое время. А поскольку в вопросах безопасности мелочей не бывает, о замене щеток заднего стеклоочистителя лучше позаботиться заранее.

О том, что задний «дворник» (в отличие от передних, которые всегда работают в паре, здесь обычно используется один стеклоочиститель) изношен, рассказывают все те же хорошо знакомые опытному водителю признаки:

полосы, разводы и неочищенные участки на стекле;

неровное движение с рывками, шумом и вибрацией.

Эксплуатация задних щеток стеклоочистителя имеет свои особенности. Если «дворники» на лобовом стекле включаются в работу при любом дождике, то задним водители пользуются намного реже – иногда только тогда, когда из-за грязи и пыли сквозь стекло уже ничего не видно. Поэтому нагрузка на него ложится гораздо более серьезная. Большие простои между включениями и долгое нахождение в плотно прижатом к стеклу состоянии тоже не идут щеткам на пользу. В итоге менять их приходится каждые 2-3 года вне зависимости от того, как часто ими пользовались.

Что касается выбора новых щеток на замену выработавшим свой ресурс, рынок предлагает большое разнообразие вариантов. При этом стоит учитывать, что задние «дворники» менее универсальны, чем передние: у каждой модели автомобиля обычно есть свои особенности, вроде геометрии стекла или способа крепления щетки, которые требуют от владельца большей внимательности.

По конструкции задние стеклоочистители бывают каркасными (с металлическим или пластиковым каркасом) и бескаркасными.

Щетки для стеклоочистителя заднего вида с металлическим каркасом подобрать легче всего: они есть в ассортименте всех без исключения брендов – от хорошо известных и уважаемых до «ноунеймов» сомнительного происхождения и соответствующего качества.

Бескаркасные и пластиковые щетки для заднего стекла той или иной модели автомобиля подобрать сложнее – они еще менее универсальны. Впрочем, именно поэтому сложнее столкнуться с низкокачественной продукцией или откровенной подделкой: нечистым на руку производителям это просто-напросто невыгодно. В этом сегменте борьбу за покупателя ведут преимущественно крупные бренды, которые могут себе позволить выпускать широкий ассортимент щеток с учетом специфики каждой модели.

Например, Bosch выпускает более 120наименований «дворников» специально для задних стекол — в том числе знаменитые бескаркасные Aerotwin. Есть у этого производителя и специальный сайт и мобильное приложение по подбору щеток стеклоочистителя в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля.

Итак, отправляясь в дорогу, не забудьте оглянуться назад – вдруг задний «дворник» давно пора поменять? И если да, вы знаете, на что обращать внимание.