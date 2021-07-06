Конкурс «Человек Дела» в Беларуси: награждения пройдут 7 июля

Бизнес-конкурс Беларуси «Человек Дела» в этом году проводится в 26-й раз.

В 1996-м году Издательской группой «Дело» был заложен фундамент проекта, в рамках которого лучшими из лучших признаны уже более трех сотен руководителей, топ-менеджеров и владельцев бизнеса в нашей стране.

Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса – тех, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело, кто стал лучшим в своей сфере деятельности. Инновационные решения, новые рабочие места, модернизация производств…

В течение года члены общественного Совета конкурса, среди которых известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, наблюдали за происходящими в стране бизнес-процессами, запрашивали рекомендации у региональных органов управления, министерств и концернов экономического блока, бизнес-союзов, чтобы рассмотреть кандидатуры руководителей и владельцев самых успешных компаний.

И вот, наконец, по жестким критериям с максимальной беспристрастностью определена дюжина самых успешных топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Причем, на этот раз в фокусе внимания и в лидерах оказались регионы страны. Именно туда в этом году отправляются сразу восемь почетных дипломов и призов — композиций «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Церемония награждения состоится 7 июля (среда) 2021 г. в 18.00 в Минск Marriott Hotel пр. Победителей, 20), зал «Фалькон».

Лауреаты конкурса «Человек Дела–2021»: