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Конкурс «Человек Дела» в Беларуси: награждения пройдут 7 июля

06.07.2021 11:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бизнес-конкурс Беларуси «Человек Дела» в этом году проводится в 26-й раз.

В 1996-м году Издательской группой «Дело» был заложен фундамент проекта, в рамках которого лучшими из лучших признаны уже более трех сотен руководителей, топ-менеджеров и владельцев бизнеса в нашей стране.

Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса – тех, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело, кто стал лучшим в своей сфере деятельности. Инновационные решения, новые рабочие места, модернизация производств… 

В течение года члены общественного Совета конкурса, среди которых известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, наблюдали за происходящими в стране бизнес-процессами, запрашивали рекомендации у региональных органов управления, министерств и концернов экономического блока, бизнес-союзов, чтобы рассмотреть кандидатуры руководителей и владельцев самых успешных компаний.

И вот, наконец, по жестким критериям с максимальной беспристрастностью определена дюжина самых успешных топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Причем, на этот раз в фокусе внимания и в лидерах оказались регионы страны. Именно туда в этом году отправляются сразу восемь почетных дипломов и призов — композиций «На коне!» известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Церемония награждения состоится 7 июля (среда) 2021 г. в 18.00 в Минск Marriott Hotel пр. Победителей, 20), зал «Фалькон».

Лауреаты конкурса «Человек Дела–2021»:

  • в номинации «За существенный вклад в развитие рынка страховых услуг в РБ» – генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» Сергей Якубицкий
  • «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере продовольствия» – генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» Олег Иванов
  • «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» – Председатель СПК имени Деньщикова Василий Свирид
  • «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» – директор ОАО «Витебский ЛВЗ «Придвинье» Александр Гордиенко
  • «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» – директор УЧПП «КУВО» Владимир Кульбенков
  • «За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель» – учредитель ПЧУП «Виктория» Юрий Плаксин
  • «За успешное применение новых технологий и методов управления» – директор ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Владимир Кисель
  • «За успешное применение новых технологий в сфере информатики» – директор ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» Максим Хведченя
  • «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере энергетики» – генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко
  • «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» – директор ОАО «Ольса» Николай Цыкунов
  • «За весомый вклад в развитие отечественного предпринимательства» – генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц
  • «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере поставок металлопродукции» – Генеральный директор компании ООО «МеталлОптСбыт» Максим Крупейченко.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Бизнес-конкурс Беларуси «Человек Дела» в этом году проводится в 26-й раз.
 
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