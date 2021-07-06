Стенд белорусских производителей будет представлен на продовольственной выставке в Дубае

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке продуктов питания и напитков Speciality Food Festival в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Выставка пройдет в рамках международной недели гостеприимства с 7 по 9 ноября 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел.

"Мероприятие состоится на одной площадке с международными выставками оборудования и технологий производства Gulfood Manufacturing, сладостей и снеков Yummex, частных брендов Private Label Licensing Middle East. Кроме того, Speciality Food Festival будет работать параллельно с масштабным имиджевым проектом - Всемирной выставкой "ЭКСПО-2020", где будет представлен Национальный павильон нашей страны. Такое соседство привлечет дополнительное внимание к белорусской продукции посетителей B2B-сегмента, обеспечит возможность знакомства в реальном режиме, включая дегустации", - рассказали в пресс-службе.

Рынок пищевой продукции ОАЭ премиальный и достаточно импортоемкий: около 80% продуктов питания поставляется из-за рубежа. Кроме того, ОАЭ - третий в мире реэкспортный рынок. "Беларусь имеет большой потенциал в наращивании поставок на рынок ОАЭ, особенно в секторе продуктов питания. Предполагается, что участие в Speciality Food Festival будет способствовать реализации задач по наращиванию и диверсификации экспорта отечественных производителей продуктов питания", - подчеркнули в Национальном центре маркетинга МИД.-0-