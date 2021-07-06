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"Белтаможсервис" и "Беллесэкспорт" подписали соглашение о сотрудничестве

06.07.2021 11:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтаможсервис" и УП "Беллесэкспорт" заключили соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтаможсервиса".

Основные задачи соглашения - увеличение объемов экспортируемой УП "Беллесэкспорт" лесопродукции, содействие развитию экспортных перевозок железнодорожным, автомобильным и морским видом транспорта, а также увеличение грузопотоков по маршруту Беларусь - КНР и иные страны. Также в планах содействие развитию перевозок автомобильным транспортом по территории Беларуси, развитие сотрудничества в части оказания таможенных услуг, выход на новые рынки сбыта лесопродукции, обеспечение доступности и качества транспортных услуг.

"Сегодня "Белтаможсервис" придает огромное значение наращиванию экспортного потенциала Беларуси. Предприятие активно развивает инновационные подходы в сфере торговли и логистики, обеспечивая ведение внешнеэкономических сделок "под ключ", продвижение продукции лесной отрасли на международные рынки и формирование лояльной ценовой политики", - подчеркнули в пресс-службе.

УП "Беллесэкспорт" представляет интересы подведомственных организаций лесной отрасли Беларуси. Основные задачи предприятия - способствовать продвижению отечественной лесопродукции на мировой рынок, оказывать услуги в области внешнеэкономической деятельности, заключать контракты.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Основные задачи соглашения - увеличение объемов экспортируемой УП "Беллесэкспорт" лесопродукции, содействие развитию экспортных перевозок железнодорожным,...
 
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