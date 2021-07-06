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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

06.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1239 $/м2

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние 7 дней не изменилась и в настоящее время составляет 1323 $.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

С начала лета существенных изменений в уровне цен на квартиры белорусской столицы не происходит.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

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Число объявлений о продаже квартир в Минске снижается уже третью неделю подряд: за последние семь дней количество выставленных на продажу квартир в базе сократилось еще на 4%. Наиболее ощутимым отток объектов наблюдался у 2-комнатных квартир - минус 5% за неделю. В наименьшей мере сократилось количество «однушек» - на 3.5%.

Среди районов города количество квартир сильнее остальных сократилось в Московском, Фрунзенском и Заводском. Практически не изменилось - в Октябрьском и Партизанском.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

Колебания цен на квартиры в столице в зависимости от числа комнат не превышали +/-0.5%. Исключением стали 1-комнатные квартиры, где средняя цена квадратного метра за неделю снизилась на 0.8%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

То же отмечалось и в разрезе районов города: за исключением Первомайского(-0.9%) и Центрального (+2.2%) районов, средние цены квадратного метра изменились в пределах +/-0.5%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (-0.1%), Витебск — 600 $/м2 (+0.2%), Гомель — 609 $/м2 (без изменений), Гродно — 709 $/м2 (-0.1%), Могилев — 643 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 784 $/м2 (-0.7%), Молодечно — 731 $/м2 (+0.1%), Жодино — 712 $/м2 (-1.1%), Слуцк — 579 $/м2 (+0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 28 июня по 5 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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