Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года

Число объявлений о продаже квартир в Минске снижается уже третью неделю подряд: за последние семь дней количество выставленных на продажу квартир в базе сократилось еще на 4%. Наиболее ощутимым отток объектов наблюдался у 2-комнатных квартир - минус 5% за неделю. В наименьшей мере сократилось количество «однушек» - на 3.5%.

Среди районов города количество квартир сильнее остальных сократилось в Московском, Фрунзенском и Заводском. Практически не изменилось - в Октябрьском и Партизанском.