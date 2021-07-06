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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 июня - 5 июля 2021 года
06.07.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1300 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.
Число объявлений о продаже квартир в Минске снижается уже третью неделю подряд: за последние семь дней количество выставленных на продажу квартир в базе сократилось еще на 4%. Наиболее ощутимым отток объектов наблюдался у 2-комнатных квартир - минус 5% за неделю. В наименьшей мере сократилось количество «однушек» - на 3.5%.
Среди районов города количество квартир сильнее остальных сократилось в Московском, Фрунзенском и Заводском. Практически не изменилось - в Октябрьском и Партизанском.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 784 $/м2 (-0.7%), Молодечно — 731 $/м2 (+0.1%), Жодино — 712 $/м2 (-1.1%), Слуцк — 579 $/м2 (+0.4%).
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За неделю, с 28 июня по 5 июля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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