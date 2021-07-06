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Содержание наружной рекламы необходимо будет согласовывать с местными властями

06.07.2021 15:07 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 июля. Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами. Это предусматривает подписанный 6 июля декрет № 3 "Об изменении Декрета президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы".

Порядок согласования будет определяться Советом министров.

"Данные меры позволят предупредить случаи размещения недостоверной или неэтичной рекламы", — говорится в комментарии пресс-службы Александра Лукашенко.

Новации не коснутся рекламы, размещаемой на автомобилях и содержащей исключительно информацию о товарных знаках и знаках обслуживания, перевозках пассажиров и грузов, номере телефона диспетчера такси, а также продаже этого автомобиля.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 июля. Содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и...
 
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