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Белорусские власти грозят отменой транзита и не намерены сдерживать нелегалов

06.07.2021 16:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь. А премьер-министр Роман Головченко заявил, что ограничение транзита будет зависеть от «поведения Запада».

Александр Лукашенко считает, что такая ответная мера заставит ЕС думать, прежде чем вводить санкции.

«То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали», — сказал он, добавив, что с немцами надо поступить, как с компанией «Шкода» или «Нивея»: закрыть для них рынок.

Он также поручил присмотреться к западным компаниям, которые работают в Беларуси: он полагает, что некоторые из них «развернули борьбу против белорусского государства» и с ними надо поступить соответствующим образом. Кроме того, Лукашенко официально заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе. Из-за него, напомним, Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у Александра Лукашенко заявил, что ограничение транзита будет зависеть от поведения европейских партнеров.

Напомним, секторальные санкции против властей Беларуси были одобрены решением совета ЕС 24 июня. Они запрещают экспорт оборудования, технологий или ПО, которые могут использоваться белорусскими властями для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Сейчас можно уже говорить с полной уверенностью: Евросоюз ввел против режима Александра Лукашенко самые жесткие санкции в истории.

 
 
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Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь. А...
 
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