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МТЗ планирует наладить долгосрочное сотрудничество с Грузией

06.07.2021 18:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод планирует наладить долгосрочное сотрудничество с Грузией. Об этом заявил генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк на встрече с первым заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Георгием Ханишвили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

В настоящее время в Грузии работает около 17 тыс. тракторов МТЗ. В основном это техника, оставшаяся еще со времен Советского Союза. "Новой техники BELARUS практически нет, как нет гарантированного сервиса и снабжения запасными частями. Сейчас мы находимся в поиске серьезных партнеров в Грузии, которые бы могли предложить рынку всю гамму техники BELARUS, организовать качественный мобильный сервис и парк подменных машин", - сказал на встрече Виталий Вовк.

Фото ОАО "МТЗ"
Фото ОАО "МТЗ"

Генеральный директор подробно рассказал о проводимой на предприятии работе по модернизации как производства, так и модельного ряда. "Мы готовы к сотрудничеству с Грузией и будем рады, если Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства даст нам рекомендации, что вообще нужно с точки зрения техники и технологий. Мы рассмотрим любые варианты сотрудничества, чтобы наша техника полностью удовлетворяла запросы конечного потребителя", - подчеркнул Виталий Вовк.

В свою очередь Георгий Ханишвили констатировал, что сейчас аграрный сектор в Грузии недостаточно механизирован и государство выделит немалые средства на исправление ситуации.

Кроме того, в посольстве Беларуси в Грузии было подписано дополнение к контракту с компанией ООО MAR-MOT на сумму около Br75 млн. Минский тракторный завод поставит в Грузию еще 48 тракторов. Общее количество техники составит 81 единицу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в Грузии работает около 17 тыс. тракторов МТЗ. В основном это техника, оставшаяся еще со времен Советского Союза.
 
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