Семашко и посол Нигерии обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли

Источник материала: БелТА

6 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня на встрече в Москве с вновь назначенным послом Нигерии в РФ и Беларуси по совместительству Абдуллахи Шеху обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.





"Стороны обсудили вопросы развития белорусско-нигерийских отношений во всех сферах, - отметили в пресс-службе. - Была подтверждена взаимная заинтересованность в активизации политического диалога и контактов между министерствами иностранных дел Беларуси и Нигерии. Состоялся обмен мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли, сотрудничества в области образования, сельского хозяйства, промышленности".

Владимир Семашко пригласил Абдуллахи Шеху посетить Беларусь для ознакомления с потенциалом нашей страны в сферах, представляющих интерес для нигерийской стороны. "Договорились о взаимодействии в целях продвижения сотрудничества", - добавили в дипмиссии.-0-





Фото embassybel.ru