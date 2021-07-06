ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семашко и посол Нигерии обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли

06.07.2021 19:21 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня на встрече в Москве с вновь назначенным послом Нигерии в РФ и Беларуси по совместительству Абдуллахи Шеху обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

Семашко и посол Нигерии обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли

"Стороны обсудили вопросы развития белорусско-нигерийских отношений во всех сферах, - отметили в пресс-службе. - Была подтверждена взаимная заинтересованность в активизации политического диалога и контактов между министерствами иностранных дел Беларуси и Нигерии. Состоялся обмен мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли, сотрудничества в области образования, сельского хозяйства, промышленности".

Владимир Семашко пригласил Абдуллахи Шеху посетить Беларусь для ознакомления с потенциалом нашей страны в сферах, представляющих интерес для нигерийской стороны. "Договорились о взаимодействии в целях продвижения сотрудничества", - добавили в дипмиссии.-0-

Семашко и посол Нигерии обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли

Фото embassybel.ru

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Беларуси в России Владимир Семашко пригласил Абдуллахи Шеху посетить Беларусь для ознакомления с потенциалом нашей страны в сферах, представляющих интерес...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Техрегламент ЕАЭС на магистральные трубопроводы вступил в силу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by