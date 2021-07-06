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Семашко и посол Нигерии обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли
06.07.2021 19:21 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня на встрече в Москве с вновь назначенным послом Нигерии в РФ и Беларуси по совместительству Абдуллахи Шеху обменялись мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Стороны обсудили вопросы развития белорусско-нигерийских отношений во всех сферах, - отметили в пресс-службе. - Была подтверждена взаимная заинтересованность в активизации политического диалога и контактов между министерствами иностранных дел Беларуси и Нигерии. Состоялся обмен мнениями о возможностях наращивания взаимной торговли, сотрудничества в области образования, сельского хозяйства, промышленности".
Владимир Семашко пригласил Абдуллахи Шеху посетить Беларусь для ознакомления с потенциалом нашей страны в сферах, представляющих интерес для нигерийской стороны. "Договорились о взаимодействии в целях продвижения сотрудничества", - добавили в дипмиссии.-0-
Фото embassybel.ru
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко пригласил Абдуллахи Шеху посетить Беларусь для ознакомления с потенциалом нашей страны в сферах, представляющих интерес...
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