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Стол на старом пне и сухоцветы на потолке. Как создавался душевный интерьер кафе "Имена" на площади Свободы
07.07.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Стол на старом пне и сухоцветы на потолке. Как создавался душевный интерьер кафе "Имена" на площади Свободы
Сегодня Realt приехал в кафе "Имена" на площади Свободы в Минске. Помимо приятной атмосферы, вкусной еды и удобного расположения, в этом месте заложена интересная...
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