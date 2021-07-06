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Беларусь наращивает присутствие на новых экспортных рынках

07.07.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Коллективный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке продуктов питания и напитков в Дубае. Выставка пройдет в рамках Международной недели гостеприимства с 7 по 9 ноября. Рынок пищевой продукции Объединенных Арабских Эмиратов премиальный и достаточно импортоемкий: около 80 % продуктов питания поставляется из-за рубежа. ОАЭ - третий в мире реэкспортный рынок. Предполагается, что участие в этом форуме будет способствовать реализации задач по наращиванию и диверсификации экспорта отечественных производителей продуктов питания. Из общего объема продаж 40 % - молочная продукция. Растут и поставки мяса птицы, например, в Китай. Все это невозможно без богатой сырьевой базы: птицеводство и животноводство требуют много кормов, объем которых сегодня и формируется в полях.

Аграрии только Минской области намерены собрать 2 млн т зерна. В уборочной помогают и новейшие комбайны "Гомсельмаш". 250 зерноуборочных машин в этом году пополнят автопарки страны. О принципах точного земледелия и его экономическом эффекте репортаж Алексея Кондратенко (видео).


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Коллективный стенд Беларуси будет представлен на Международной выставке продуктов питания и напитков в Дубае. Выставка пройдет в рамках Международной недели...
 
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