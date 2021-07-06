ЕАБР утвердил пакет инвестиций до 2026 года

Источник материала: БT

Экономики стран ЕАЭС восстанавливаются после пандемии. Это связано, как считают в самой организации, с принятием Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также с перестройкой работы ЕЭК и союза в целом в связи с пандемией. В "пятерке" постарались сделать перезагрузку интеграции, чтобы принимать нормативно-правовые акты прямого действия в рамках комиссии и ЕАЭС. В итоге рост взаимной торговли в первом квартале - 17 % к уровню прошлого года. Основные ориентиры макроэкономической политики - прирост ВВП 5 % в год. Такой результат можно обеспечить за счет развития кооперации, реализации промышленных программ, научно-технического сотрудничества.

Наполнить ЕАЭС экономической повесткой, реальными интеграционными проектами - задача и Евразийского банка развития. О новых проектах до 2026 года, которые недавно обсуждали банкиры, Вероника Бута (видео).





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