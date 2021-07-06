Правительство Беларуси утвердило план работы на второе полугодие

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Правительство утвердило план работы на второе полугодие. На заседаниях Совмина будут рассматриваться итоги социально-экономического развития за 6 и за 9 месяцев, а также проекты прогноза и основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. В планах и обсуждение итогов работы по диверсификации экспорта, проекта программы развития районов Гомельской области, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также в центре внимания - финансовое оздоровление организаций АПК, развитие кожевенной отрасли, меры по повышению качества продукции Минпрома, транспортный комплекс, импортозамещение и выполнение стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года.

Отныне за динамикой развития экономики Беларуси можно следить через специальный проект "Индекс 360°". В режиме, близком к реальному времени, на сайте размещается информация о розничном бизнесе в стране. Здесь представлены также данные о сумме продаж и количестве чеков. Подробней о новом сервисе Алина Лаппо (видео).





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