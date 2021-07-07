Источник материала: БелТА

Банк БелВЭБ и Белорусский инновационный фонд начинают сотрудничество в сфере развития рынка инноваций в Республике Беларусь. Соответствующие договоренности закреплены подписанным соглашением о сотрудничестве между Банком БелВЭБ и Белорусским инновационным фондом. Торжественная церемония подписания соглашения состоялась 6 июля 2021 года с участием председателя правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского и директора Белорусского инновационного фонда Дениса Коржицкого.

Документ предусматривает партнерство по развитию в Республике Беларусь рынка венчурных инвестиций и формированию необходимых условий для развития венчурной экосистемы.

Представляя проект, член правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович отметил, что в настоящее время Банк БелВЭБ продолжает стратегическое движение в направлении цифровой трансформации из просто банковской структуры в FinTech-компанию - открытую экосистему с множеством участников. «Наша следующая стратегия на 2022-2024 годы станет новым этапом развития уже начатых изменений, и одним из первых шагов на пути ее реализации будет сотрудничество с Белорусским инновационным фондом, – подчеркнул он. – Сегодня мы очень много говорим, что нужно работать со стартапами, что нужно включаться в механизм банковского финансирования IT-компаний. Это достаточно интересная, перспективная, но нестандартная область банковской деятельности. Поэтому нам однозначно нужна поддержка специализированных партнеров, таких как Белорусский инновационный фонд».

С другой стороны, инновационные предприниматели сегодня сталкиваются с проблемами поиска финансирования и активного применения своих разработок в отраслях экономики. «В связи с этим многие страны ищут решения по привлечению корпораций в работу по внедрению и развитию инновационных разработок. Надеюсь, что начатое сотрудничество с Банком БелВЭБ станет хорошим примером взаимному развитию наших организаций, так как в периметре Белорусского инновационного фонда находятся более 100 компаний различных стадий развития, и даст старт новому этапу эффективной работы по развитию инновационной среды в Беларуси», – отметил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.





«Сегодня для стартапов помимо инвестиций на развитие не менее важно получить возможность для пилотирования своих разработок в инфраструктуре крупного бизнеса. Поэтому для Белинфонда как для крупного инвестора в инновационные решения совместная работа с Банком БелВЭБ является открытием новых возможностей по поиску и экспертизе перспективных как финтехстартапов, так и команд, которые находят решения по расширению взаимодействия банков и реального сектора экономики. Уверен, мы делаем большое и важное дело для нашей страны. Это еще один шаг на пути в формировании Беларуси интеллектуальной», – считает директор Белорусского инновационного фонда Денис Коржицкий.

Банк БелВЭБ готов выступить в роли консолидатора игроков рынка инноваций Республики Беларусь и стать зонтичным брендом, применяющим экосистемный подход в инновационной экономике Республики Беларусь. Таким образом банк намерен аккумулировать в свою экосистему всех игроков рынка инноваций Республики Беларусь (от стартапов до малого и среднего бизнеса, корпораций, венчурных фондов, инвесторов, экспертов, менторов) для придания импульса в развитии данного направления.

Развитие сотрудничества банка и фонда также будет способствовать продвижению инновационных и венчурных проектов, ускорению развития национальной отрасли финансовых технологий, включая финансирование проектов данной отрасли инструментами банковского и венчурного финансирования.

«Верю, что это только начало нашего масштабного сотрудничества. Это очень хороший проект, способствующий эффективной реализации стратегии Банка БелВЭБ», – подчеркнул председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Первым мероприятием в рамках партнерства запланирована серия семинаров StartUp Sprint 2021, которые состоятся в период с 6 по 9 июля.

Мероприятие нацелено объединить игроков венчурного рынка Республики Беларусь, способствовать продвижению инновационных и венчурных проектов на международных рынках, сформировать эффективный нетворк в Республике Беларусь для развития технологий и придания импульса венчурной индустрии.





Среди спикеров – известные российские эксперты в области продвижения стартапов и белорусские эксперты, обладающие уникальным опытом и широкой сетью контактов.

Программа поможет как стартапам, так и более зрелым технологическим компаниям разработать стратегию выхода на зарубежные продажи, структурировать корпоративное управление, оценить реальную доходность бизнеса и определить драйверы роста, освоить механизмы венчурного инвестирования.

Разобраться в нюансах венчурного инвестирования и поиска партнеров на зарубежных рынках помогут эксперты и менторы из Беларуси и России. https://www.belveb.by/small-business/startup-sprint-2021/

Белорусский инновационный фонд (http://belinfund.by/) – некоммерческая организация, созданная в 1998 году для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Республике Беларусь. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах долгосрочного и возвратного финансирования инновационных разработок, венчурных проектов, работ по организации и освоению производства.

Белинфонд выступает соинвестором российско-белорусского инвестиционного фонда RBF Ventures – первого классического венчурного фонда в инновационной экосистеме Республики Беларусь.