Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 июля. В Беларуси создаются фонды развития строительной отрасли. Соответствующий указ подписал 6 июля Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Предусматривается создание на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли. Они будут формироваться за счет отчислений в размере 1% стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности. При этом республиканский фонд будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства, региональные фонды — от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации.

Отчисления не будут производиться от стоимости работ по возведению жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств.

Средства фондов развития будут использоваться для "развития материально-технической базы строительных организаций, приобретения строительных машин и механизмов, транспортных средств, технологического оборудования".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подписан указ о создании фондов развития строительной отрасли Минск, 7 июля. В Беларуси создаются фонды развития строительной отрасли. Соответствующий указ подписал 6 июля Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба. ...

БелаПАН.